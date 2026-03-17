Norte santafesino

Fortalecen el abordaje de consumos problemáticos en Avellaneda con apoyo provincial

El intendente Gonzalo Braidot y la ministra Victoria Tejeda visitaron el centro "Valores para la Vida". La institución recibió 18 millones de pesos para la construcción de un taller de oficios que potenciará la integración de 60 jóvenes