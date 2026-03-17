Fortalecen el abordaje de consumos problemáticos en Avellaneda con apoyo provincial

El intendente Gonzalo Braidot encabezó este lunes una recorrida institucional junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda.
El intendente Gonzalo Braidot y la ministra Victoria Tejeda visitaron el centro "Valores para la Vida". La institución recibió 18 millones de pesos para la construcción de un taller de oficios que potenciará la integración de 60 jóvenes
El intendente Gonzalo Braidot encabezó este lunes una recorrida institucional junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda.
El punto central de la visita fue el Centro de Integración Juvenil “Valores para la Vida”, un espacio clave en el norte santafesino que trabaja en el abordaje de consumos problemáticos con 60 asistentes actuales.
Durante el encuentro, donde fueron recibidos por el coordinador Lucas Franzoi, se formalizó la entrega de un aporte de 18 millones de pesos a través del programa provincial "Brigadier".
Estos fondos fueron destinados específicamente a la construcción de un nuevo taller de carpintería que ya funciona en el predio.
El proyecto destaca por la labor conjunta entre los distintos niveles del Estado: mientras la Provincia aportó los recursos económicos, el municipio de Avellaneda acompañó el proceso mediante la elaboración de los planos y la conducción técnica de la obra.
El nuevo espacio cuenta con 25 metros cuadrados y fue diseñado como un ámbito único y versátil. Su estructura no solo permite el desarrollo de diversas propuestas de formación y aprendizaje de oficios para los jóvenes, sino que también fue proyectada para permitir futuras ampliaciones edilicias de acuerdo a las necesidades de la institución.
La jornada contó con un fuerte acompañamiento de autoridades legislativas y locales. Estuvieron presentes el senador Orfilio Marcón; el diputado provincial Dionisio Scarpín; y la coordinadora de Desarrollo Humano y Hábitat municipal, Marina Orzan.
También participaron los concejales Natalia Gallotti, Milena Zalazar, Tomás Franzoi y Soledad González, evidenciando el consenso político en torno a las políticas de integración social.
Tras la actividad en el Centro de Integración, la ministra Tejeda continuó su agenda de trabajo en la región.
La funcionaria mantuvo una reunión con los integrantes de la comisión directiva del Hogar de Ancianos "La Merced" y, posteriormente, se trasladó hasta la localidad de Moussy para visitar el Hogar de Niños "Jesús de Nazaret", relevando el estado de situación de las entidades intermedias que brindan contención a los sectores más vulnerables del departamento.