Enrico, el “náufrago” sabalero
que llegó hasta la Isla Maciel
Es fanático de Colón y en un clásico por Copa Santa Fe se fue expulsado mostrando la estrella a los socios de Unión. Hace tres años que está en San Telmo: el año pasado un gol suyo, de arco a arco, se vio por todos lados.
El ahora golero de San Telmo, además, usaba sus propias redes para despedirse del club de sus amores: “Llegó el momento de decir adiós, fueron 16 años en los que viví adentro del club, casi toda mi vida prácticamente, estoy muy agradecido a todas las personas que me ayudaron a crecer en este largo camino. Disfruté mucho estar acá, en el club de mis amores, me llevo miles de recuerdos muy lindos. Gracias”.
Este domingo, más allá de cumplir con su obligación profesional, Joa Enrico vivirá 90 minutos que hubiera preferido evitar con el fixture: será el arquero titular de San Telmo contra Colón, el club que lo formó y enfrentando a esos colores que ama.
“Ya hace tres años que estoy en este club; en realidad, quedé libre de Colón y me vine para acá directamente”, cuenta Enrico en charla con el programa ADN Gol 96.7.
El año pasado, su nombre, apellido y...¡gol! dieron vueltas por todos lados. “Histórico gol de arco a arco en la Primera Nacional en San Telmo-Gimnasia de Jujuy. Joaquín Enrico marcó el 2-0 del Candombero ante Gimnasia de Jujuy con un saco desde su propia área. El elenco local terminó triunfando 3-2”, titulaba Infobae.
Enrico, hincha sabalero. Foto: El Litoral
¡Hizo un gol de arco a arco!
“Inolvidable. Histórico. Para quedar en los libros. El nombre de Joaquín Enrico se recordará por mucho tiempo en la Isla Maciel y en el fútbol argentino. Porque el arquero de San Telmo se preparó para sacar desde su área para buscar a sus delanteros y terminó convirtiendo un golazo de arco a arco. Un tanto que fue tan inesperado como insólito y espectacular”, publicaba el diario deportivo Olé.
¿Qué dice Enrico de ese gol de arco a arco?. “Un gol de arco a arco es difícil de dimensionar”, dice el ex Colón. Al mismo tiempo sabe que le puede pasar lo mismo pero a la inversa: “Me da ese cagazo, viste, cada vez que están por sacar como que hago un par de pasitos más para atrás por las dudas. Trato de que no me pase...”, cuenta entre risas.
San Telmo, rival sabalero de este domingo a las 16 en la Isla Maciel, tiene apenas dos puntos en cuatro partidos. “No arrancamos de la mejor manera, empatamos dos y perdimos dos. La idea como club es tratar de mantener la categoría. Después lo que nos proponemos como grupo es ir por todo, tratar de entrar al Reducido y pelear los primeros ocho lugares”.
Su paso por Colón.
Sin dudas, la icónica Isla Maciel es un lugar incómodo y molesto para el Sabalero desde que está en la Primera Nacional. “Uno dice la Isla Maciel y se imagina por ahí cosas feas o peligrosas, pero la realidad es que no es así...es un club humilde y un barrio muy familiero”.
En cuanto a las medidas de la cancha, ¿mito o realidad en cuanto a sus medidas?: “La cancha es un poquito más chica que la de Colón, pero lo que la hace más grande son las tribunas o que esté tan pegado el alambrado”.
Ahora, el Colón de Ezequiel Medrán llegará invicto y peleando la punta de la zona: “Es otro Colón, me parece que se necesitaba un cambio y tuvieron un buen arranque. Candidato es siempre Colón, porque es un club que tiene que ser candidato todos los años”.
¿Qué observó de la versión 2026?: “Desde afuera se lo ve que está muy fuerte defensivamente, la verdad que cuesta entrarle; por lo que he visto no es un juego muy vistoso, pero se hizo muy fuerte atrás y el partido es muy largo, dos o tres situaciones te van a quedar”.
La Isla Maciel. Fernando Nicola.
Consolidado en el arco de San Telmo, Joaquín Enrico cuenta su GPS desde que salió de Colón: “El primer año fui al banco casi todo el año… este año ya como que me consolidé como titular por ahora”.
Más allá del nuevo entrenador y de la renovación del plantel en la Isla Maciel, San Telmo fichó a Facundo Roncaglia: “Desde el primer día se presentó y se hizo uno más de nosotros, es un líder y eso le hizo bien al grupo”.