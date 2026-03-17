Ataja en San Telmo y enfrenta a su amado Colón

Enrico, el “náufrago” sabalero que llegó hasta la Isla Maciel

Es fanático de Colón y en un clásico por Copa Santa Fe se fue expulsado mostrando la estrella a los socios de Unión. Hace tres años que está en San Telmo: el año pasado un gol suyo, de arco a arco, se vio por todos lados.