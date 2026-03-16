Liga Argentina de Básquet

Colón se quedó sin resto físico y perdió con Barrio Parque en Córdoba

Fue 86 a 73 en el cierre de la gira. Hans Feder Ponce con 19 fue el goleador del equipo de Spies, que quedó con record de 10-20 y no pudo asegurar la permanencia. El sábado recibirá a Huracán Las Heras, que puede descender esta noche si no vence a Suardi en Mendoza.