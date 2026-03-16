Colón se quedó sin resto físico y perdió con Barrio Parque en Córdoba

En la noche de este domingo, volvió a presentarse el primer equipo de Colón de Santa Fe por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet.
Fue 86 a 73 en el cierre de la gira. Hans Feder Ponce con 19 fue el goleador del equipo de Spies, que quedó con record de 10-20 y no pudo asegurar la permanencia. El sábado recibirá a Huracán Las Heras, que puede descender esta noche si no vence a Suardi en Mendoza.
En la noche de este domingo, volvió a presentarse el primer equipo de Colón de Santa Fe por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet.
Tras la gran victoria conseguida el sábado en Colonia Caroya, y con menos de 24 horas de descanso y recuperación, el equipo de Leandro Spies visitaba a Barrio Parque en la capital cordobesa, cerrando la gira de 4 partidos en fila fuera del Roque Otrino y buscando otro triunfo que lo ponga a tiro de la permanencia.
Tras casi 35 minutos de máxima paridad, donde el sabalero se mantuvo a tiro de Parque intercambiando pasajes de dominio en el trámite y en el marcador, en los minutos decisivos la formación sabalera acusó recibo del desgaste de los 2 partidos consecutivos y terminó cayendo por 86 a 73, sumando así su vigésima caída en lo que va de la Liga (tiene 10 victorias).
El próximo compromiso para Colón será el sábado 21 cuando reciba en el Roque Otrino al colista Huracán Las Heras (ver aparte) en un partido que podría ser determinante para alcanzar el objetivo de la permanencia en la segunda división del básquetbol a nivel nacional.
Un primer cuarto que comenzó con mucho gol y con situaciones equilibradas, pero donde ninguno de los dos equipos pudo marcar una clara supremacía.
El segundo parcial se vio un mejor trabajo defensivo de los dos equipos, pero no obstante eso el desarrollo fue desprolijo, con muchos errores y pérdidas de pelotas de uno y otro lado, hasta que sobre el final Parque lo pudo destrabar con algunos tiros de larga distancia (39-36).
De regreso al juego, Barrio Parque entró más concentrado y rápidamente, con el argumento del tiro externo y con mejor defensa, la distancia se estiró a 10 unidades. Sobre el cierre de ese tramo del juego, la aparición de García Guerrero debajo del aro, más Cantarutti y Bertona con el tiro externo fueron los argumentos del local para llegar al último segmento del juego 13 tantos arriba.
En ese tramo final del partido, la buena marca de Parque y los argumentos del cierre de cuarto anterior fueron llevando al "Verde del Sur" a encaminarse a la victoria, más allá que en la segunda mitad de ese parcial reaccionara la visita, para achicar la brecha.
Después de la victoria de Colón en calidad de visitante ante Bochas, las chances de Huracán de permanecer en la segunda categoría del básquet argentino disminuyeron considerablemente. El elenco mendocino marcha último con cuatro victorias menos que su competidor más cercano y con cinco fechas por jugar. No tiene margen de error.
Este lunes a las 21:30 hs en el Estadio Dr. Vicente Polimeni, el Globo recibe la visita de Sportivo Suardi que viene de 11 victorias consecutivas, con la dupla Calderón-Martinez. Por su parte, Huracán atraviesa el momento opuesto, ya que hace ocho juegos que no gana y le suma la partida de Javinger Vargas y la lesión de Lagger que aún no se sabe si será de la partida.
BARRIO PARQUE 86: Gastón Bertona 19, Juan Bejar 9, Lautaro Rivata 6, Jorge García Guerrero 13, Blas Lino Magnano 4 (FI) Francisco Bonja 7, Esteban Cantarutti 18, Máximo Lomello 2, Tomás Vispo 8, Santino Scavolini 0, Lautaro Suzarra 0. DT: Cristian Colli.
COLÓN 73: Joaquín Fernández 10, Bautista Fernández 14, Germán González 8, Hans Feder Ponce 19, Andrés Jaimes 8 (FI) Santiago Costa 8, Estanislao Crespi 2, Franco Mierke 0, Alan De la Rúa 4, Thiago Chemez 0, Juan Orona 0, Bruno Santillán 0. DT: Leandro Spies.
Parciales: 23-22, 39-36 y 65-52.
Árbitros: Jorge Chávez y Nicolás D’anna.
Cancha: Teatro del Parque.