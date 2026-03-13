Liga Argentina de Básquet

Colón tuvo una noche errática y perdió con Independiente en Santiago del Estero

El sabalero cayó rápidamente en desventaja y no pudo reponerse en un partido en el que llegó a perder por 30 y terminó abajo por 9, 98 a 89. El equipo de Spies quedó con récord de 9-19 y sigue sin poder asegurar su permanencia en la categoría. Feder Ponce con 24 fue el goleador del sabalero, que el sábado visitará a Bochas y el domingo a Barrio Parque.