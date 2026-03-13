Colón tuvo una noche errática y perdió con Independiente en Santiago del Estero

En la continuidad de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet, en la noche de este jueves Colón visitó a Independiente en la ciudad capital de Santiago del Estero, en duelo clave por la zona baja de la tabla en la Conferencia Norte.
El sabalero cayó rápidamente en desventaja y no pudo reponerse en un partido en el que llegó a perder por 30 y terminó abajo por 9, 98 a 89. El equipo de Spies quedó con récord de 9-19 y sigue sin poder asegurar su permanencia en la categoría. Feder Ponce con 24 fue el goleador del sabalero, que el sábado visitará a Bochas y el domingo a Barrio Parque.
En la continuidad de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet, en la noche de este jueves Colón visitó a Independiente en la ciudad capital de Santiago del Estero, en duelo clave por la zona baja de la tabla en la Conferencia Norte.
Tras un inicio negativo en el que rápidamente quedó abajo 9 a 0 en el marcador, los dirigidos por Spies la remaron desde atrás en todo el desarrollo de un juego que le fue esquivo.
Un buen pasaje en el segundo cuarto le permitió ponerse a cinco de distancia, pero otra ráfaga ofensiva del local hizo que la ilusión de la remontada se esfumara rápidamente. Luego de llegar a perder hasta por 30, una nueva remontada con mucha dignidad deportiva en el cuarto final hizo que Colón decore el resultado final y termine cayendo apenas por 9.
Hans Feder Ponce con 24 fue el máximo artillero rojinegro, seguido por los 21 de Germán González. En Independiente, Facundo Rivero terminó como goleador con 21, acompañado por los 20 del pivote Cristian Amicucci. En la continuidad de su participación en la Liga Argentina, el sabalero visitará este sábado a Bochas SC, para luego presentarse el domingo en el estadio de Barrio Parque de Córdoba.
Independiente comenzó mejor el partido tanto en ritmo como en goleo. Marcó tendencia de entrada con un 9-0 que vino tras una buena defensa y un ataque contundente comandado por Amicucci. Con Feder Ponce, Colón entró tarde al partido y empezó a querer descontar. Sobre el final del cuarto, el juego se emparejó y el partido se hizo agradable de ver para los presentes con el marcador 25-17.
La paridad siguió marcada en el arranque del segundo cuarto. Empezó a aparecer Crespi para darle variantes al sabalero, mientras que del lado del local Julien mostró sus primeras acciones para anotar acompañando a Cristian Amicucci.
Una ráfaga de triples de Lugli y Julien, sumado al incremento en el nivel de juego, le permitieron a Inde sacar una máxima de 19 (53-34). Sobre el cierre la visita recortó un poco. El entretiempo los recibió a ambos con un marcador de 53-38.
Inde siguió con el pie en el acelerador a la vuelta del descanso largo. Siguió ampliando la máxima con un Amicucci encendido. Llegada la mitad del cuarto, el dominio del local sobre la visita fue claro. Los sabaleros no tuvieron respuesta alguna ante un Independiente que estuvo sólido, incluso con la rotación de su quinteto.
Rivero empezó a anotar, bien nutrido en los pick and roll por Lugli y Aliende. Después de que el local saque la máxima 70-40, la visita reaccionó sobre el final para cerrar el cuarto 76-55.
En el comienzo del cuarto final, Inde siguió dañando con Rivero en la pintura y no tuvo necesidad de la vuelta a la cancha de Amicucci. Con el correr de los minutos, Colón pudo descontar con Feder Ponce y González, que en la planilla final combinaron 45 puntos entre ambos.
Los dos equipos terminaron con juveniles en cancha y con un panorama tranquilo a pesar de la merma en la diferencia. El partido terminó 98-89 para los santiagueños.
INDEPENDIENTE (SDE) 98: Kobe Julien 15, Matías Morera 8, Cristian Amicucci 20, Andrés Lugli 11, Guillermo Aliende 9 (FI) Facundo Peralta 3, Ezequiel Martínez 11, Facundo Rivero 21, Lorenzo Rueda 0, Rafael Garnica 0. Estefano Zarco 0. DT: Fernando Rivero.
COLÓN (SF) 89: Joaquín Fernández 4, Bautista Fernández 7, Germán González 21, Hans Feder Ponce 24, Andrés Jaimes 7 (FI) Santiago Costa 10, Estanislao Crespi 12, Franco Mierke 0, Thiago Chemez 2, Juan Orona 2, Juan Aldaz 0, Bruno Santillán 0. DT: Leandro Spies.
Parciales: 25-17, 53-38 y 76-55.
Árbitros: Oscar Brítez e Iván Huck Braner.
Cancha: Israel Parnas.