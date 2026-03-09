Escándalo en la NBA: el insólito motivo por el cual cancelaron la noche temática de los Hawks

La NBA es, ante todo, una maquinaria de marketing que busca proyectar una imagen familiar y profesional al mundo. Sin embargo, los Atlanta Hawks estuvieron a punto de quebrar ese contrato implícito con su público.
La liga intervino de oficio para dar de baja un evento que buscaba celebrar la “cultura de Atlanta”. La presión de jugadores como Luke Kornet y el cuestionable criterio de la franquicia de Georgia forzaron la cancelación de una noche que desdibujaba los límites éticos de la competencia.
Lo que la franquicia intentó presentar como un "homenaje a la identidad urbana" terminó siendo un traspié ético que la oficina del comisionado no pudo ignorar: la intención de oficializar un vínculo con Magic City, el club nocturno más famoso (y polémico) de la región.
El plan original incluía la venta de merchandising, catering de las famosas alitas de pollo del lugar y un show temático. Pero la propuesta chocó de frente con la realidad: elevar un strip club al rango de "institución cultural" digna de una noche oficial en el parquet es, como mínimo, una decisión de dudoso gusto para la mejor liga del mundo.
La suspensión no fue solo una decisión administrativa, sino que nació de un fuerte reclamo interno liderado por Luke Kornet. El pívot de los San Antonio Spurs fue el gran catalizador del freno a esta iniciativa.
A través de un comunicado contundente, Kornet cuestionó que la NBA se prestara a ser cómplice de la objetificación de la mujer y de promover ambientes de entretenimiento para adultos en eventos diseñados para niños y familias.
Su postura, fundamentada en valores de respeto y decencia, generó un efecto dominó que obligó a los Hawks a retirar la propuesta en menos de 24 horas. Para muchos, el reclamo de Kornet fue un recordatorio necesario de que no todo lo que sucede en la noche de una ciudad puede —ni debe— ser absorbido por el deporte profesional bajo la excusa del "folklore".
El debate que queda latente en Atlanta es dónde se traza la línea de la identidad local. Si bien Magic City tiene una relación histórica con la escena del hip-hop, su naturaleza como club nocturno para adultos lo aleja de los valores que la NBA intenta pregonar.
Intentar "blanquear" esta relación para vender remeras y comida rápida fue visto por gran parte del entorno del básquet como un error estratégico de la gerencia de los Hawks.
Finalmente, la "noche mágica" quedó en la nada. La intervención de la liga y el firme rechazo de jugadores como Kornet dejaron en claro que, aunque el ambiente urbano sea parte del ecosistema de la NBA, hay límites morales que no se negocian en pos del marketing.
“Cuando tomamos conocimiento de la promoción programada por los Atlanta Hawks, nos pusimos en contacto con la dirigencia de la franquicia para comprender mejor sus planes y fundamentos. Si bien valoramos la perspectiva del equipo y su deseo de avanzar, hemos recibido preocupaciones significativas de una amplia gama de sectores de la liga, incluidos aficionados, socios y empleados. Considero que cancelar esta promoción es la decisión correcta para el conjunto de la comunidad de la NBA”.
Por su parte, la organización de Georgia no ocultó su malestar, aunque acató la orden de forma inmediata. A través de un breve comunicado, los Hawks manifestaron: “Si bien estamos muy decepcionados por la decisión de la NBA... mantenemos nuestro compromiso de celebrar lo mejor de Atlanta con autenticidad”.