Magic City night

Escándalo en la NBA: el insólito motivo por el cual cancelaron la noche temática de los Hawks

La liga intervino de oficio para dar de baja un evento que buscaba celebrar la “cultura de Atlanta”. La presión de jugadores como Luke Kornet y el cuestionable criterio de la franquicia de Georgia forzaron la cancelación de una noche que desdibujaba los límites éticos de la competencia.