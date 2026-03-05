Qué es el tanking: la estrategia de perder “con cálculo” que el fútbol argentino empezó a discutir
La discusión por los cupos a Libertadores desde 2028 reabrió un concepto típico de la NBA: el tanking. Es la lógica de resignar resultados para buscar un premio futuro. En el fútbol, su sola idea ya genera ruido.
Imagen generada con IA de Adam Silver, comisionado de la NBA y Claudio "Chiqui" Tapia, presidente AFA. Foto: El Litoral
De los creadores de “hacer la cama”, el fútbol argentino se topó con otro término importado que suena a meme, pero tiene consecuencias reales: tanking. La palabra nació en la NBA, pero apareció en la conversación local cuando se discutió un cambio de cupos para la Copa Libertadores.
La polémica se encendió por una hipótesis reglamentaria: que un puesto específico de la tabla anual, el noveno, pudiera abrir una puerta al repechaje continental. La aclaración posterior bajó el volumen y pateó el tema para 2027/2028, pero la pregunta quedó flotando.
Qué es el tanking y por qué es una pesadilla en la NBA
En la NBA, tanking es la decisión de dejar de priorizar el resultado inmediato cuando un equipo entiende que no tiene chances deportivas reales. La lógica no es “perder por perder”, sino sacrificar el presente para buscar un beneficio futuro dentro del sistema.
Ese beneficio suele estar atado al draft, el mecanismo con el que los equipos incorporan talentos jóvenes. Cuanto peor es la campaña, mejor suele ser la posición para elegir, y eso puede transformar una temporada mala en un atajo hacia una estrella.
Por eso el tanking es tan discutido: deforma la competencia, castiga al hincha que paga por ver un partido “serio” y obliga a las ligas a inventar frenos. La NBA lleva años ajustando reglas para que perder no sea un negocio demasiado rentable.
Wizards, uno de los equipos que está tankeando esta temporada con un récord de 16 partidos ganados y 45 perdidos. Foto: Reuters
La traducción al fútbol: no hay draft, pero sí incentivos
En Argentina no existe draft, pero sí hay un tesoro: los cupos internacionales. Si un lugar puntual de la tabla te ofrece una llave a la Libertadores, aparece una tentación teórica que el fútbol conoce desde siempre: administrar objetivos.
La diferencia es fina pero peligrosa. No se trata de arreglar un partido, sino de caer en el cálculo de conveniencia: “¿Me conviene pelear por subir un puesto si ese puesto no me da nada? ¿Me conviene arriesgar si el premio está en otro número?”.
Ahí nace la sombra del tanking criollo: no perder por capricho, sino perder lo necesario para aterrizar en el casillero exacto. La paradoja es que el fútbol vive de su imprevisibilidad, pero los incentivos mal diseñados pueden empujarlo a la ingeniería.
La discusión por cupos Conmebol reavivó el debate sobre incentivos en la tabla anual. Foto: Reuters
El riesgo del “premio raro” y la tabla como tablero
El debate no es solo futbolero, es de diseño. Si el reglamento premia una posición que no coincide con la lógica competitiva tradicional, el torneo se vuelve un tablero de ajedrez donde algunos equipos podrían mirar más la matemática que la cancha.
En un campeonato corto, con playoffs y ansiedad permanente, esos incentivos se multiplican. Un equipo que se sabe lejos del título podría reordenar prioridades: cuidar piernas, rotar, evitar riesgos, y sin querer acercarse a ese “punto justo”.
La aclaración de que los cambios se analizarán para 2027 y recién aplicarían a 2028 baja la tensión inmediata, pero no elimina el tema de fondo: en el fútbol, las reglas no solo ordenan, también educan conductas.
La ironía final: copiar lo bueno, no el arte de perder
El deporte estadounidense tiene cosas copiables: gestión, espectáculo, tecnología, hasta políticas de precios que se adaptan a la demanda. Pero el tanking es la parte oscura del modelo: la evidencia de que un incentivo puede torcer el espíritu del juego.
Si el fútbol argentino quiere evitar ese debate, no alcanza con desmentir rumores. Hace falta que el sistema de premios sea coherente: que ganar siempre valga más que especular, y que la tabla anual no se convierta en un manual de tácticas extradeportivas.
Porque si algo sostiene a la Libertadores como obsesión nacional es la idea de merecerla. Y en ese punto, el “tanking” no es una travesura de redes: es una alarma sobre cómo una regla puede invitar a perder con estilo.