De la NBA a la AFA

Qué es el tanking: la estrategia de perder “con cálculo” que el fútbol argentino empezó a discutir

La discusión por los cupos a Libertadores desde 2028 reabrió un concepto típico de la NBA: el tanking. Es la lógica de resignar resultados para buscar un premio futuro. En el fútbol, su sola idea ya genera ruido.