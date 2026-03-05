Se viene un cambio clave en los cupos: la LPF confirmó cuándo entrará en vigencia

La Liga Profesional de Fútbol salió a poner orden en medio del ruido. Este jueves publicó un comunicado en el que aclaró que los cambios en la clasificación de clubes argentinos a las copas Conmebol no se aplicarán ahora, sino desde los torneos de 2027, con impacto para 2028.
El mensaje apuntó a “versiones erróneas” que circulaban desde hace horas y que alimentaron confusión en torno a la Tabla Anual, los cupos y el modo en que se reparte el acceso a Libertadores y Sudamericana en las próximas temporadas.
Qué cambia y por qué aparece el “noveno” en la conversación
El punto central de la modificación en análisis es el cupo conocido como “Argentina 6”, el último boleto a la Libertadores que hoy se juega en fases previas. La idea es que ese lugar deje de ser para el 3° de la Tabla Anual y pase a manos del 9°.
Con ese movimiento, el 3° al 8° de la Tabla Anual quedarían vinculados a la Copa Sudamericana. La propuesta fue tratada en el Comité Ejecutivo de la Liga y quedó agendada para formalizarse en los reglamentos de 2027.
El argumento de fondo: el repechaje como zona de riesgo
La discusión creció por una tendencia incómoda: el equipo que entra a la Libertadores por la vía previa suele quedar expuesto a dos series mano a mano antes de llegar a grupos. Y cuando pierde, muchas veces se queda sin calendario internacional fuerte desde febrero.
En ese marco, la idea que se instaló entre dirigentes es “proteger” el rendimiento anual: que un equipo de buena campaña no quede afuera temprano por un cruce corto, y que el riesgo del repechaje recaiga sobre un lugar más bajo de la Tabla.
Los antecedentes recientes que empujaron el debate
En 2023, Huracán se quedó a las puertas de la fase de grupos al caer con Sporting Cristal en la ronda final previa. Fue uno de los golpes que alimentó la sensación de maldición argentina en el repechaje.
Después llegó 2024, con Godoy Cruz eliminado por Colo Colo, y 2025, con Boca fuera ante Alianza Lima en una serie que se definió por penales. En 2026, Argentinos Juniors también se despidió por penales ante Barcelona de Guayaquil.
Lo que queda igual por ahora y cuándo se oficializa
La LPF remarcó que el cambio no rige para la temporada en curso ni para 2026: se incorporará a los reglamentos de 2027 y recién se verá en los boletos para las copas 2028. Hasta entonces, el sistema actual sigue vigente.
También quedó claro que la resolución deberá publicarse en los órganos oficiales de la AFA para quedar formalizada. Mientras eso no ocurra, el comunicado funciona como un aviso político: la discusión existe, pero tiene fecha y procedimiento.