Causa AFA: Tapia deberá declarar el jueves tras el rechazo al pedido de suspender la indagatoria

La causa AFA sumó un capítulo clave: la Justicia rechazó el planteo de Claudio “Chiqui” Tapia para suspender su declaración indagatoria y confirmó que deberá presentarse a declarar el jueves 5 de marzo.
La Justicia rechazó el pedido de Claudio “Chiqui” Tapia para suspender su declaración indagatoria en la causa AFA por presunta retención indebida de aportes y retenciones. El titular deberá presentarse el jueves 5.
La causa AFA sumó un capítulo clave: la Justicia rechazó el planteo de Claudio “Chiqui” Tapia para suspender su declaración indagatoria y confirmó que deberá presentarse a declarar el jueves 5 de marzo.
La defensa había solicitado la nulidad de la citación y pidió postergar la audiencia. El planteo fue presentado por los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, pero no prosperó y el cronograma quedó firme.
El expediente investiga una presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones vinculados a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social, correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La citación a indagatoria fue ordenada el 19 de febrero por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante e incluyó, además del presidente de la AFA, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes.
Tapia deberá presentarse el jueves 5, mientras que Toviggino fue citado para el viernes 6. El origen del proceso está vinculado a una denuncia impulsada por el organismo recaudador ARCA, ex AFIP.
En el marco de la causa, Amarante dispuso una prohibición para salir del país para Tapia y Toviggino. La medida quedó marcada por el calendario deportivo, a pocos meses de la cita mundialista en Estados Unidos.
Luego, Tapia obtuvo una autorización puntual para viajar, bajo condiciones fijadas por el juzgado. Con el rechazo al pedido de suspender la indagatoria, la atención vuelve a quedar puesta en la declaración del jueves y en los próximos pasos del expediente.