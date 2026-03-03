#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Si bien la reunión es a las 13 en Ezeiza

La AFA confirma el paro y los clubes eligen como “reprogramar”

No habrá fútbol profesional en la Argentina en ninguna de las categorías. ¿Cuándo se recupera la fecha perdida?: 18 de Marzo, el 22 de Abril o 13 de Mayo. Unión votaría por jugar “rápido”

Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en calle Viamonte.Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en calle Viamonte.
Por: 

Con la presencia del vicepresidente Edgardo Zin, Unión participa este martes desde las 13 y en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza de la reunión de Comité de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). La decisión de ratificar el paro está tomada y no se mueve. Lo que sí irá a debate es en qué fecha del almanaque se recupera esta fecha número 9.

Mirá tambiénEl Gobierno admite que no fue parte de la liberación de Nahuel Gallo y pide a la AFA que dé explicaciones

Las opciones que tienen los 30 clubes de Primera son tres: 18 de Marzo, el 22 de Abril o 13 de Mayo. “Se votará cuál de las fechas es la más conveniente de todas para acomodar el fixture”, explicaron a El Litoral.

Claudio Tapia este miércoles durante la entrega de los Premios Alumni. Crédito: Prensa Claudio TapiaClaudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Crédito: Prensa Claudio Tapia

Como se sabe, en el caso de Unión, debía jugar este viernes 6 de marzo a las 22 recibiendo a Talleres. Por lo que pudo averiguar el diario de Santa Fe lo que más le conviene al Tate es recuperar el miércoles 18 de marzo el compromiso con el once de la “T”.

En consecuencia, después del paro, el Tate jugaría así: martes 10 de marzo a las 19.45 visita a Independiente en el Libertadores de América; domingo 15 de marzo a las 22 recibiendo a Boca Juniors en Santa Fe. Si la mayoría eligiera la misma fecha que le viene bien al Tate, Unión recibiría a Talleres en Santa Fe el miércoles 18 de marzo.

Hay que recordar que la medida de no jugar se decidió en la reunión del Comité de la semana pasada, en la que se votó de manera unánime realizar el paro en repudio a la embestida del Gobierno a la Asociación del Fútbol Argentino.

#TEMAS:
Unión
Copa de la Liga Profesional de Fútbol
AFA
Claudio "Chiqui" Tapia

