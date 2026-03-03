Si bien la reunión es a las 13 en Ezeiza

La AFA confirma el paro y los clubes eligen como “reprogramar”

No habrá fútbol profesional en la Argentina en ninguna de las categorías. ¿Cuándo se recupera la fecha perdida?: 18 de Marzo, el 22 de Abril o 13 de Mayo. Unión votaría por jugar “rápido”