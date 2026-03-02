¿Juega Unión?

Martes clave en AFA: definen si levantan el paro futbolístico

El Comité Ejecutivo de la AFA se reúne este martes al mediodía para decidir si sostiene o levanta el paro que frenó la fecha 9. La Justicia postergó indagatorias y el escenario podría destrabar la disputa con ARCA.