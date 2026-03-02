#HOY:

Martes clave en AFA: definen si levantan el paro futbolístico

El Comité Ejecutivo de la AFA se reúne este martes al mediodía para decidir si sostiene o levanta el paro que frenó la fecha 9. La Justicia postergó indagatorias y el escenario podría destrabar la disputa con ARCA.

La AFA tendrá este martes una reunión determinante: el Comité Ejecutivo se juntará al mediodía para resolver si mantiene el paro que dejó en suspenso la fecha 9 del Torneo Apertura o si lo levanta para que la actividad se dispute el fin de semana.

La chance de que el fútbol vuelva a rodar tomó fuerza tras una notificación judicial que modificó el tablero: la indagatoria que involucraba a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino habría sido postergada, un punto que había sido clave en la escalada del conflicto.

Pablo Toviggino junto a Claudio "Chiqui" Tapia.Tapia y Toviggino siguen en el centro del conflicto por la denuncia de ARCA.

La señal de la Justicia y el pedido de postergación

La citación a indagatoria fue uno de los detonantes del paro, enmarcado por AFA como un “repudio” a la denuncia de ARCA por presuntas irregularidades vinculadas a retenciones y aportes. La conducción insiste en que no hay deuda exigible y que los pagos se hicieron antes de los vencimientos.

En paralelo, en las últimas horas se conoció que Toviggino se sumó al pedido de Tapia para anular o postergar las indagatorias, a la espera de lo que resuelva la Cámara en lo Penal Económico sobre un planteo de inexistencia de delito. Ese movimiento judicial abrió la puerta a una eventual marcha atrás con el parate.

Unión-Platense| Torneo Apertura Fecha 1| Estadio 15 de Abril. Foto: Fernando NicolaUnión recibía a Talleres por la novena fecha. Foto: Fernando Nicola

¿Se juega la fecha? La decisión que espera todo el fútbol

Si el Comité Ejecutivo entiende que cambió el motivo central de la protesta, la AFA podría habilitar la disputa de la fecha 9 en todas las categorías, desde Primera hasta juveniles, tras días de incertidumbre para clubes, planteles y operativos.

Cabe recordar que Unión debía recibir a Talleres en el 15 de Abril este viernes 6 de marzo.

De todos modos, la discusión de fondo seguirá abierta: la tensión con el Gobierno nacional, el cruce con organismos de control y el debate sobre el modelo de conducción del fútbol argentino siguen siendo parte de un conflicto que ya excede lo deportivo y se mete de lleno en la política.

