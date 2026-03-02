Tercer triunfo al hilo en siete días

La fórmula de Unión: eficacia y aguante

Fue un partido que se tuvo que trabajar mucho y una victoria que se defendió con amor propio y con un físico desgastado. Tarragona y Del Blanco le dieron el triunfo con sendas asistencias de Palacios. Gran momento del equipo de Leo, desafiando, por ejemplo, la prematura salida de un valor clave en defensa como Maizon Rodríguez.