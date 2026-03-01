Unión se impuso con contundencia ante Instituto: fue 2 a 1 en Córdoba

Queda fresco, aún, el recuerdo de la goleada que el Tate le propinó en cancha de Instituto en agosto del año pasado. Hacía mucho tiempo que a Unión le costaba ganar de visitante y lo hizo con un 4 a 0 lapidario en la cancha de Instituto, que se construyó en apenas una sola de las etapas del partido, con un doblete de un jugador de enorme regularidad e importancia en este equipo, como Mauro Pittón.