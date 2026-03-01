Unión se impuso con contundencia ante Instituto: fue 2 a 1 en Córdoba

Unión ganó este domingo ante Instituto de Córdoba por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
El encuentro se disputó desde las 19:15 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los goles del rojiblanco fueron de Cristian Tarragona y Mateo del Blanco.
El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de ganar como visitante ante Sarmiento por 3 a 1 en Junín.
Gran jugada de Vargas y Solari. Habilitación para Estigarribia que quedó solo frente al arco pero la tiró por arriba.
Media vuelta y remate que dio en el poste de Mansilla.
Salió Luna e ingresó Lázaro.
Se retiró Brahian Cuello e ingresó Bruno Pittón.
En Unión salió Julián Palacios e ingresó Augusto Solari. En Instituto salieron Mendez y Fonseca, ingresaron Guerra y Abregú.
En la primera llegada del Tate en el segundo tiempo, con una buena jugada asociada por el sector izquierdo, del Blanco pisó el área y le pegó fuerte arriba para poner el 2 a 1.
Gran atajada del arquero de Unión ante un fuerte remate de Jara.
Luca Raffaelli puso el empate para la Gloria. Unión ahora iguala 1 a 1.
El Tate gana en Córdoba 1 a 0 ante Instituto con gol de Tarragona.
El Tate aprovechó una mala salida del fondo en Instituto. Estigarribia comandó el ataque, abrió para Palacios, la pinchó para Tarragona que de palomita la mandó a guardar. Unión gana 1 a 0 en un partido cerrado en Córdoba.
Se retiró lesionado Jhon Córdoba. Ingresó Luca Raffaelli.
Se retiró lesionado Maizón Rodríguez. Ingresó Valentín Fascendini.
El Tate empezó mejor, presionando arriba y aproximándose al área rival. Pero unos minutos después emparejó Instituto generando varios desbordes por el sector derecho. No hubo hasta el primer cuarto de hora aproximaciones de riesgo sobre los arcos. Fotos: Facundo Luque.
Los once elegidos por Leonardo Carol Madelón:
Así forma la Gloria de Córdoba:
El conjunto que lidera Leonardo Carol Madelón se encuentra haciendo los movimientos precompetitivos. Fotos: Facundo Luque.
La Liga Profesional designó a Sebastián Zunino como árbitro principal, acompañado por Walter Ferreyra y Federico García como asistentes. El cuarto árbitro será Jorge Etem, mientras que la supervisión tecnológica del VAR estará a cargo de Silvio Trucco y el AVAR será Miguel Savorani.
Queda fresco, aún, el recuerdo de la goleada que el Tate le propinó en cancha de Instituto en agosto del año pasado. Hacía mucho tiempo que a Unión le costaba ganar de visitante y lo hizo con un 4 a 0 lapidario en la cancha de Instituto, que se construyó en apenas una sola de las etapas del partido, con un doblete de un jugador de enorme regularidad e importancia en este equipo, como Mauro Pittón.
La Gloria cordobesa tuvo un buen repunte desde que asumió Diego Flores la conducción técnica del equipo en la tercera fecha del torneo, en reemplazo de Daniel Oldrá. Con el nuevo DT, logró 7 de los últimos 9 puntos. Inclusive, en el último partido contra San Lorenzo, se lo empataron en la parte final, pero tuvo un gran encuentro donde superó ampliamente al Ciclón.
La previa del duelo entre el Tatengue con la Gloria, en la voz de Enrique Cruz.
Más allá de lo expresado por Madelón en Junín, respecto de la posibilidad de cambios para este encuentro con Instituto, el listado de los viajeros no sufrió alteraciones y hasta se produjo la inclusión de Rafael Profini, gran figura en el partido con Sarmiento, pese a que tuvo una molestia que lo obligó a ser reemplazado y que, según comentó su compañero Julián Palacios, está jugando infiltrado desde hace un tiempo.
Estos son los convocados por Leonardo Carol Madelón para el partido ante Instituto en Córdoba.