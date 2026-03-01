#HOY:

Unión se impuso con contundencia ante Instituto: fue 2 a 1 en Córdoba

Con goles de Tarragona y Del Blanco, el Tatengue ganó ante la Gloria por la fecha 8 del Torneo Apertura.

El Tate se trajo los tres puntos desde Córdoba. Foto: Facundo Luque.El Tate se trajo los tres puntos desde Córdoba. Foto: Facundo Luque.
Unión ganó este domingo ante Instituto de Córdoba por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

El encuentro se disputó desde las 19:15 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los goles del rojiblanco fueron de Cristian Tarragona y Mateo del Blanco.

El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de ganar como visitante ante Sarmiento por 3 a 1 en Junín.

Los goles de Unión

Minuto a minuto

Domingo 01.03

21:10 Terminó el partido: ¡Gano Unión!

Domingo 01.03

21:08 48' ST: lo tuvo Unión

Gran jugada de Vargas y Solari. Habilitación para Estigarribia que quedó solo frente al arco pero la tiró por arriba.

Domingo 01.03

45' ST: cinco de adición

Domingo 01.03

39' ST: se salvó Unión

Media vuelta y remate que dio en el poste de Mansilla.

Domingo 01.03

34' ST: Cambio en Instituto

Salió Luna e ingresó Lázaro.

Domingo 01.03

30' ST: Cambio en Unión

Se retiró Brahian Cuello e ingresó Bruno Pittón.

Domingo 01.03

20' ST: Cambios

En Unión salió Julián Palacios e ingresó Augusto Solari. En Instituto salieron Mendez y Fonseca, ingresaron Guerra y Abregú.

Domingo 01.03

20:30 10' ST: Goooooool de Unión

En la primera llegada del Tate en el segundo tiempo, con una buena jugada asociada por el sector izquierdo, del Blanco pisó el área y le pegó fuerte arriba para poner el 2 a 1.

Domingo 01.03

9' ST: salvó Mansilla

Gran atajada del arquero de Unión ante un fuerte remate de Jara.

Domingo 01.03

20:22 3' ST: gol de Instituto

Luca Raffaelli puso el empate para la Gloria. Unión ahora iguala 1 a 1.

Domingo 01.03

20:21 0' ST: empezó el segundo tiempo

Domingo 01.03

20:11 Así fue el gol de Unión

Domingo 01.03

20:04 Entretiempo

El Tate gana en Córdoba 1 a 0 ante Instituto con gol de Tarragona.

Domingo 01.03

45' PT: tres de adición

Domingo 01.03

19:57 42' PT: Goooool de Unión

El Tate aprovechó una mala salida del fondo en Instituto. Estigarribia comandó el ataque, abrió para Palacios, la pinchó para Tarragona que de palomita la mandó a guardar. Unión gana 1 a 0 en un partido cerrado en Córdoba.

Domingo 01.03

27' PT: cambio en Instituto

Se retiró lesionado Jhon Córdoba. Ingresó Luca Raffaelli.

Domingo 01.03

21' PT: cambio en Unión

Se retiró lesionado Maizón Rodríguez. Ingresó Valentín Fascendini.

Domingo 01.03

19:30 15' PT: arranque parejo

El Tate empezó mejor, presionando arriba y aproximándose al área rival. Pero unos minutos después emparejó Instituto generando varios desbordes por el sector derecho. No hubo hasta el primer cuarto de hora aproximaciones de riesgo sobre los arcos. Fotos: Facundo Luque.

Domingo 01.03

19:15 Empezó el partido

Domingo 01.03

19:05 Así forma Unión

Los once elegidos por Leonardo Carol Madelón:

Domingo 01.03

18:55 Los once de Instituto

Así forma la Gloria de Córdoba:

Domingo 01.03

18:44 El Tate ya está en el estadio

El conjunto que lidera Leonardo Carol Madelón se encuentra haciendo los movimientos precompetitivos. Fotos: Facundo Luque.

Domingo 01.03

18:34 El juez

La Liga Profesional designó a Sebastián Zunino como árbitro principal, acompañado por Walter Ferreyra y Federico García como asistentes. El cuarto árbitro será Jorge Etem, mientras que la supervisión tecnológica del VAR estará a cargo de Silvio Trucco y el AVAR será Miguel Savorani.

Domingo 01.03

18:11 El último duelo

Queda fresco, aún, el recuerdo de la goleada que el Tate le propinó en cancha de Instituto en agosto del año pasado. Hacía mucho tiempo que a Unión le costaba ganar de visitante y lo hizo con un 4 a 0 lapidario en la cancha de Instituto, que se construyó en apenas una sola de las etapas del partido, con un doblete de un jugador de enorme regularidad e importancia en este equipo, como Mauro Pittón.

Domingo 01.03

17:54 ¿Cómo llega Instituto?

La Gloria cordobesa tuvo un buen repunte desde que asumió Diego Flores la conducción técnica del equipo en la tercera fecha del torneo, en reemplazo de Daniel Oldrá. Con el nuevo DT, logró 7 de los últimos 9 puntos. Inclusive, en el último partido contra San Lorenzo, se lo empataron en la parte final, pero tuvo un gran encuentro donde superó ampliamente al Ciclón.

Domingo 01.03

18:00 El Litoral ya presente en el Kempes

La previa del duelo entre el Tatengue con la Gloria, en la voz de Enrique Cruz.

Domingo 01.03

17:40 ¿Se perfila el mismo once?

Más allá de lo expresado por Madelón en Junín, respecto de la posibilidad de cambios para este encuentro con Instituto, el listado de los viajeros no sufrió alteraciones y hasta se produjo la inclusión de Rafael Profini, gran figura en el partido con Sarmiento, pese a que tuvo una molestia que lo obligó a ser reemplazado y que, según comentó su compañero Julián Palacios, está jugando infiltrado desde hace un tiempo.

Domingo 01.03

17:20 Convocados

Estos son los convocados por Leonardo Carol Madelón para el partido ante Instituto en Córdoba.

Domingo 01.03

12:50 La previa de Enrique Cruz

#TEMAS:
Unión
Instituto
Liga Profesional de Fútbol de AFA

