Unión y una lista de viajeros a Córdoba que se repite: “Nadie se bajó del barco”
Ni la seguidilla de partidos (tres en una semana con dos viajes), ni el lógico cansancio ni las molestias físicas (la de Profini por ejemplo), mermaron a un plantel que da claras muestras de estar muy bien preparado en ese aspecto. La filial europea cumplió 25 años.
Unión y su última visita al Estadio Monumental Perón de Córdoba. Foto: Facundo Luque
Más allá de lo expresado por Madelón en Junín, respecto de la posibilidad de cambios para este encuentro con Instituto, el listado de los viajeros no sufrió alteraciones y hasta se produjo la inclusión de Rafael Profini, gran figura en el partido con Sarmiento. Su compañero de equipo, Julián Palacios, expresó después de la victoria ante el “Kiwi” que Profini está jugando infiltrado desde hace un tiempo. El volante central, que tuvo buenos partidos durante la era del Kily González pero que, con Madelón, no había tenido muchas chances de jugar, lo viene haciendo de manera regular y no se duda de su titularidad. Antes de comenzar el torneo, el puesto de volante central fue uno de los apuntados para incorporar y así fue que, otra vez, Unión puso los ojos en Saravia, en una situación que se le parece, con Madelón, a la que se planteó con el Kily y Jonathan Gómez, quien fue apuntado en un par de mercados pero finalmente decidió no venir a Santa Fe.
Rafael Profini.
Instituto
Instituto tuvo un buen repunte desde que asumió Diego Flores la conducción técnica del equipo y logró 7 de los últimos 9 puntos. Inclusive, contra San Lorenzo fue ganando y se lo terminaron empatando en la parte final. Queda fresco, aún, el recuerdo de la goleada que el Tate le propinó en cancha de Instituto en agosto del año pasado. Hacía mucho tiempo que a Unión le costaba ganar de visitante y lo hizo con un 4 a 0 lapidario en la cancha de Instituto, que se construyó en apenas una sola de las etapas del partido, con un doblete de un jugador de enorme regularidad e importancia en este equipo, como Mauro Pittón.
Se recuerda que la mudanza al Kempes se debió a que en Instituto se montó un escenario para dos shows en 48 horas que hubo en esta capital cordobesa y en ese estadio. Primero fue Chayanne y este domingo se produjo la actuación de Ricardo Montaner. En algún momento se especuló con la posibilidad de hinchas visitantes, teniendo en cuenta la gran capacidad del Kempes, que duplica a la del estadio de Alta Córdoba. Los propios dirigentes de Unión, al margen de señalar que no tenían ninguna información al respecto, se encargaron de echar por tierra cualquier posibilidad. “Abrir un estadio, hoy, para un partido de Primera División, cuesta 40 millones de pesos. Si además hay que admitir hinchas visitantes, el operativo policial se encarece. No creemos que exista posibilidad alguna para que esto se produzca el domingo”, señalaron los directivos rojiblancos en medio de la euforia por la victoria ante Sarmiento.
Calendario
En cuanto a la seguidilla de partidos que debió afrontar Unión (tres en siete días y con dos viajes en el medio), el paro de actividades dispuesto para el fin de semana que viene le quitó otro posible dolor de cabeza a Madelón. Es que Unión debía recibir el viernes (cinco días después de este partido con Instituto) a Talleres de Córdoba en el 15 de Abril. Este partido no tiene fecha de realización, aunque las especulaciones apuntan a la posibilidad de que se juegue el fin de semana en el que no habrá fútbol como consecuencia de la fecha Fifa en la que la selección argentina disputará la Finalíssima con España en Qatar. Sería el fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo, pero esto no está confirmado ni mucho menos. Es solo una de las posibilidades que se barajan en un calendario bastante apretado del fútbol argentino.
En Instituto se presentó una situación que se podría comparar con la ocurrida con Domina en Unión. El futbolista Lorenzo Albarracín se negó a extender el contrato que vence en diciembre de este año y fue excluido del plantel profesional, con lo que ahora se entrena con la reserva. Se trata de un extremo zurdo, de 19 años, que es considerado la gran promesa del equipo cordobés. Surgió ahora una intermediación de Futbolistas Argentinos Agremiados para tratar de llegar a un acuerdo. Desde el club se dice que se le ofreció un 400 por ciento de incremento salarial y que los representantes del futbolista (Adrián Castellano y Antonio Fauro) habrían exigido una prima de 250 mil dólares.
Antecedente
Aquella victoria que Unión logró por 4 a 0 el año pasado, fue la primera en condición de visitante y en Primera División que el rojiblanco de Santa Fe consiguió sobre el cordobés. Se disputaron 12 partidos en la máxima categoría y en esta ciudad entre los dos rivales, pero Unión apenas logró ganar el del año pasado, cuando también pudo hacerlo con la camiseta azul que, hasta entonces, no había logrado salir airosa en los partidos en los que fue utilizada. En la “B” también se enfrentaron en varias ocasiones y se recuerda especialmente aquel encuentro de 1996 (este año se cumplirán 30 de ese logro), cuando Unión ascendió a Primera en Alta Córdoba con el equipo del Cabezón Trullet, integrado en su gran mayoría por jugadores surgidos de las canteras rojiblancas. De todos modos, a ese partido en Córdoba, Unión lo perdió 1 a 0. Pero de local había vencido 3 a 1 y por tal motivo se produjo el ascenso a la máxima categoría.
Ventas
La necesidad de venta de jugadores la tienen todos los clubes. Ninguno puede escapar a las generales de la ley en un fútbol argentino en el que cuesta muchísimo encontrar un equilibrio en las finanzas con los ingresos normales y sin ventas. Repasando el plantel tatengue que viajó a Córdoba, Unión tiene varios jugadores “vendibles” en el plantel. Vargas, Fascendini y Del Blanco eran grandes candidatos en el último mercado, pero los tres se quedaron. Además, hay que mencionar a Paz, Ludueña, Profini, Misael Aguirre (a Colón le quedó el 30 por ciento), Grella, Diego Díaz, Giaccone y Maizon Rodríguez, por el que se hizo una fuerte inversión el año pasado y el uruguayo está respondiendo con creces.
Televisión
En este contexto, no hay que dejar de lado la “desvalorización” de los derechos de televisión en función de la masa salarial. Antes, no hace muchos años, Unión “bancaba” la planilla de sueldos con lo que entraba de TV. Hoy, ese ingreso apenas alcanza para cubrir el 40 por ciento de los sueldos del plantel profesional. La cifra que dio a conocer el tesorero del club, Rodrigo Rosso, en cuanto al déficit operativo (300 mil dólares mensuales aproximadamente) solo puede paliarse con una buena venta (o dos) por año, que totalicen un ingreso de más de 3 millones de dólares.
Sangre Tatengue Nery Alberto Pumpido
Este 28 de febrero se cumplieron 25 años de la creación de la filial “Sangre Tatengue Nery Alberto Pumpido”, con sede en Europa y en el que se nota claramente el enorme trabajo que realiza Pablo Lanfranchi. La “piedra fundacional” de esta filial europea y que nuclea a los muchos tatengues que están radicados en el Viejo Continente, se dio en un partido que la selección argentina jugó en el Olímpico de Roma ante Italia. Desde allí, en adelante, esta filial comenzó a trabajar activamente y está en permanente contacto con los directivos del momento, incluso colaborando económicamente con elementos que son de mucha ayuda, como ocurrió hace un tiempo atrás con la compra de computadoras para la pensión.
Sangre Tatengue Nery Alberto Pumpido.
Universidad
El sueño de la Universidad propia, que se concretó con el acuerdo logrado con la Fundación Favaloro, es una realidad. Ya está en marcha la Academia de Ciencias del Deporte, con clases que se inician en este mes de marzo, inscripciones abiertas y un lema: “El costo fue pensado para que la formación esté al alcance de todos”.
Reglamentos
Se vienen cambios reglamentarios a partir del Mundial, con reglas que comenzarán a aplicarse desde el 1 de junio, precisamente unos diez días antes del inicio de la cita ecuménica. Por ejemplo, el VAR podrá intervenir en segundas amarillas mal mostradas que deriven en roja y también en situaciones rápidas: si el árbitro pitó erróneamente un saque de esquina o de arco, podrá ser corregido desde el VAR sin necesidad de ir al monitor. También se tomarán medidas para agilizar el juego: si el arquero tarda más de cinco segundos en realizar el saque de arco, se concederá tiro de esquina para el equipo contrario. Y en el caso de los cambios, el jugador que sale tendrá diez segundos para abandonar el campo de juego desde el momento en que se levante el cartel; si no lo hace, el sustituto será penalizado y entrará un minuto después. También se legislará en el caso de aquellos jugadores que requieren atención médica: deberán permanecer fuera del campo de juego, al menos durante un minuto.
Corvalán y Roldán
Tanto Claudio Corvalán como Enzo Roldán han comenzado a trabajar regularmente con el resto de sus compañeros, pero como el propio Corvalán lo expresó, por el momento no realizan las prácticas de fútbol. Esto no quita de que se vayan incorporando progresivamente a esa clase de trabajos, con el objetivo de estar más cerca de ser tenidos en cuenta otra vez por Madelón.