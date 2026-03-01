Apuntes serranos

Unión y una lista de viajeros a Córdoba que se repite: “Nadie se bajó del barco”

Ni la seguidilla de partidos (tres en una semana con dos viajes), ni el lógico cansancio ni las molestias físicas (la de Profini por ejemplo), mermaron a un plantel que da claras muestras de estar muy bien preparado en ese aspecto. La filial europea cumplió 25 años.