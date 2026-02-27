Madelón: “A este partido lo empezamos a ganar en Casa Unión”
Habló de cómo motivó a su plantel para venir a jugar a una cancha que era esquiva, para él y para el club. Dijo que el equipo sintió el gasto del partido y que por eso hará cambios para jugar el domingo ante Instituto.
La alegría manifiesta de Leo Madelón, que admitió que se trabajó mucho en lo sicológico para afrontar este partido en Junín. Foto: Prensa Unión.
“¿Nadie me va a preguntar si estoy contento?”, dijo Leonardo Madelón en un momento de su encuentro con la prensa, cuando ya el partido era historia pero se notaba claramente la satisfacción del entrenador rojiblanco por la muy buena actuación del equipo, sobre todo en el primer tiempo del partido ante Sarmiento, en Junín.
De paso hacia el salón donde se monta el estrado para que hablen los técnicos en el estadio de Sarmiento, El Litoral se cruzó con varios dirigentes de Unión, con Santiago Zurbriggen (el director deportivo) y también con el padre de Rafael Profini, la figura del partido, que literalmente se “comió la cancha” y hasta se dio el lujo de dar los tres pase-gol para el triunfo de Unión en esta ciudad del interior bonaerense en la que Madelón confesó que fue la segunda vez que lo consiguió, como técnico, y que la primera fue cuando dirigió a Colegiales, en sus comienzos y antes de hacerlo en El Porvenir y luego en Unión, la primera vez que llegó a Santa Fe como DT y ya no como jugador.
* “Fuimos un equipo muy práctico, nos cerramos bien en el medio y salimos con rapidez. Me gustó que llegaran los goles a través de los volantes. En el gol de ellos, quizás hubo un error y se pusieron 3 a 1. Y allí, aunque sea desordenadamente, fueron a buscar achicar el resultado. En los últimos minutos, el equipo sintió el gasto del partido”.
* “Estoy contento porque teníamos una oportunidad linda en este partido de visitante, de ratificar lo que estábamos haciendo de local. Lo tomamos como una oportunidad y la usamos a favor”.
* “Me alegro mucho por Rafael Profini, el año pasado trabajó mucho pero no tuvo muchas chances y ahora se ganó su lugar. Salió por un golpe, aunque estaba previsto que saliera”.
Unión y un gran triunfo en el Estadio Eva Perón. Foto: Julia Puccio
* “Había un plan de partido, la idea era salir rápido, con uno o dos toques y acercarse al arco de enfrente. Cuello jugó bien, se encontró con el gol, le falta un poco de ritmo, tiene juego aéreo, disputa cada pelota con mucha intensidad”.
* “Hoy decidí que no ingresen Fragapane ni Grella, puse a Misael Aguirre por un costado y después lo mandé un poco más arriba y metí a Bruno Pittón por izquierda. Traté de buscar algo diferente también con las modificaciones, siempre con la intención de probar variantes”.
* “Me gustó mucho que los volantes ofensivos lleguen al gol. Tarragona volvió a meterla y el Chelo Estigarribia hizo un trabajo muy bueno, que a veces no se vé o no luce, pero que para el equipo es muy positivo”.
Julián Palacios atraviesa una situación personal delicada y confía en Dios. Volvió a jugar un buen partido y lo coronó con el gol que marcó la apertura en Junín.
* “Vos vas a Santiago del Estero y si no te motivás, jugás al ritmo de la siesta de esa ciudad. Y acá en Junín pasa lo mismo, es una cancha en la que a mí siempre me tocó motivarme. Por eso, hicimos mucho hincapié en eso, vimos a Junín como si fuese Miami (risas) y nos convencimos de que la cancha es espectacular y así afrontamos el partido. No tengo dudas que al partido lo empezamos a ganar ayer (por el miércoles) en Casa Unión”.
* “El partido del domingo en el Kempes va a ser muy difícil, por eso intentaremos poner a los que estén mejor en todo aspecto. Fascendini ya está bien, pero Juan Pablo Ludueña está en un muy buen momento. Eso habla a las claras de que están compitiendo. Y me gusta eso, porque el que juega sabe que si resbala, puede perder el puesto”.
* “No sé si el gol es un error de Mansilla, quedó entre sacarla o agarrarla y se le escapó. Pero hizo un partido correctísimo, como lo viene haciendo desde que empezó el torneo”.
* “La meta es crecer, mejorar. Nosotros apuntamos a eso, podríamos haber tenido algún punto más, pero estamos bien. Esta era una cancha que no nos caía bien e hicimos un trabajo sicológico muy bueno para motivarnos”.
* “A Profini no necesito decirle nada. Le doy libertad, él sabe lo que tiene que hacer en la cancha y no me sorprende de que haya aparecido en esos lugares impensados para meter las tres asistencias de gol”.
* “¿Fascendini o Ludueña?, no es un problema para mí, al contrario. Como dije recién, compiten y eso es muy bueno. Este es el momento de Juan Pablo (por Ludueña), anda bien y el fútbol es eso, momentos. Fascendini también los tuvo, ya está recuperado y sé que tengo centrales que me van a responder siempre cuando los necesite”.