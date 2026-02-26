#HOY:

El técnico estaba “chocho”

Madelón avisó que hará cambios el domingo

Más allá de la felicidad por la gran actuación del equipo y una victoria “que empezamos a construir el miércoles en Casa Unión”, la seguidilla obligará a que “toquetee” el equipo para visitar a Instituto.

El técnico tatengue planea ajustes estratégicos para el próximo encuentro. Foto: Joaquín CamilettiEl técnico tatengue planea ajustes estratégicos para el próximo encuentro. Foto: Joaquín Camiletti
Se fue muy contento Madelón, que anunció en la conferencia de prensa que habrá modificaciones para el partido del domingo ante Instituto en el Mario Alberto Kempes. “Van a haber cambios”, anunció el técnico tatengue luego del partido, a la vez que elogió el trabajo de Ludueña y también el de Profini.

“¿Qué le digo a Profini para que juegue como está jugando?, nada. Le doy libertad”, dijo el técnico, quien señaló, respecto de la situación planteada entre Ludueña y Fascendini para saber quién se va a quedar con el puesto, que “no es un problema para mí, al contrario. Este es el momento de Juan Pablo (por Ludueña), lo está haciendo muy bien como en su momento lo hizo Fascendini cuando le tocó jugar”.

Una de las preocupaciones, a propósito, es la molestia que sintió Profini en uno de sus aductores. “Fue un golpe”, dijo Madelón. Pero luego, en diálogo con el enviado de El Litoral, Julián Palacios no solo elogió el trabajo de su compañero (autor de los tres pase-gol), sino que dijo que “está jugando infiltrado desde hace varios partidos, algo que nadie sabe”.

Para Mauro Pittón, el primer tiempo fue muy bueno. “¿Si fue lo mejor de Unión en el torneo?... Puede ser, pero también rescato el partido con San Lorenzo. En ese partido creamos más situaciones que hoy, inclusive, pero hoy tuvimos lo que nos faltó con San Lorenzo: eficacia para definir”.

El plantel regresó a Santa Fe y hará noche en Casa Unión. Este viernes habrá un entrenamiento liviano, los jugadores quedarán liberados y volverán el sábado a la mañana para entrenar y partir con destino a Córdoba. “No hay que desarmar el bolso”, dijo Madelón, luego del encuentro.

A propósito, el técnico dejó una frase: “A este partido lo empezamos a ganar el miércoles en Casa Unión. Motivamos mucho a los jugadores. Yo, particularmente, lo hice conmigo mismo porque solamente una vez pude ganar en esta cancha y fue cuando dirigía a Colegiales, en mi comienzo como entrenador en los noventa”.

