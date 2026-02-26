Apuntes desde Junín

Unión, Angulo, la plata de Nardoni y, ¿chances de hinchada visitante el domingo en el Mario Kempes?

El ecuatoriano inhibió a Unión porque quiere que el dinero (¿80 mil dólares?) se le abone en Ecuador y hay dificultades para realizar el giro. Spahn no se hace ilusiones de cobrar algo por Nardoni de lo que ya recibió Racing.