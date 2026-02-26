Unión, Angulo, la plata de Nardoni y, ¿chances de hinchada visitante el domingo en el Mario Kempes?
El ecuatoriano inhibió a Unión porque quiere que el dinero (¿80 mil dólares?) se le abone en Ecuador y hay dificultades para realizar el giro. Spahn no se hace ilusiones de cobrar algo por Nardoni de lo que ya recibió Racing.
Estadio Eva Perón, de Sarmiento de Junín. Foto: El Litoral
Varios temas ocuparon la agenda tatengue de una semana muy activa desde lo futbolístico con tres partidos en siete días, pero también con un presidente – Luis Spahn – que salió a la luz haciendo una encendida defensa de la Afa y de la situación judicial planteada en torno a sus principales dirigentes (Claudio Tapia y Pablo Toviggino), además de la inhibición comunicada por Fifa por la deuda con el ecuatoriano José Angulo, quien apenas jugó 56 minutos en Unión, se lesionó, no rindió, fue un fiasco total, rescindió el contrato y ahora presentó la inhibición.
* * * * *
Por lo que pudo averiguar El Litoral, Angulo pretende que Unión pague el dinero adeudado en dólares en Ecuador. Ese monto no se pudo girar por las dificultades que aún persisten en el país para las personas jurídicas y no tiene que ver con el embargo de la cuenta que aún pesa sobre la institución, por más que Unión ya completó todos los requisitos y se espera la decisión judicial que levante dicho embargo.
* * * * *
En esa salida mediática de Luis Spahn para referirse a la situación que se planteó con Afa y la justicia por la citación a indagatoria a sus principales dirigentes, también habló del tema Nardoni, pues Racing ya cobró la primera parte de los 8 millones de dólares de la venta del volante a Gremio de Porto Alegre. El presidente tatengue explicó que deducidos los gastos de la transferencia (entre un 26 y un 28 por ciento), lo que se recibió en este primer pago, apenas alcanza para cubrir esos gastos. “Nos dijeron que no tienen plata, que están mal económicamente”, fue lo expresado por Spahn, quien se encontró con el tesorero de la Academia en la reunión de Afa donde se decidió el paro de actividades para el fin de semana del 6 al 9 de marzo, ocasión en la que Unión debe recibir la visita de Talleres de Córdoba (partido que había sido programado para el viernes de la semana que viene).
* * * * *
También habló Spahn de “las dificultades de ser socios minoritarios de Boca y Racing en las ventas de Zenón y Nardoni. En su momento desecharon ofrecimientos muy importantes de 12 a 15 millones”, dijo el presidente. En el caso Nardoni, la cláusula de salida había sido firmada por 22 millones de euros, hubo que readaptar el contrato del jugador a esa cláusula y se termina yendo por un monto sensiblemente inferior. Unión había desechado el pago de dos “cuotas” de 750.000 dólares por sendos 15 por ciento para que Racing se quede con el 30 que a Unión le pertenece de los derechos económicos. “Iremos por el valor de mercado, por eso dijimos que no a la oferta de Racing, que fue realizada fuera de término”, dijo en su momento el presidente tatengue, en una entrevista concedida a El Litoral en Belo Horizonte. Además, el presidente ya le comunicó a Racing que también el club debe recibir el 30 por ciento de los 2 millones de dólares por el cumplimiento de objetivo (bonos) que se estipuló en el contrato de venta.
* * * * *
Vale aclarar también, que la venta de Nardoni por parte de Racing no es del 100 por ciento del pase, sino del 80 por ciento. En consecuencia, de ese 20 por ciento que se reserva la Academia de una futura transferencia, a Unión le debe corresponde el 6 por ciento y a Racing el 14.
* * * * *
En cuanto a la posibilidad de que haya hinchas visitantes este domingo, cuando Unión visite a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa, El Litoral consultó con dirigentes en esta ciudad de Junín y la respuesta fue contundente: “Nosotros no tenemos ninguna información al respecto”. Este encuentro se jugará a las 19.15 y el cambio de escenario se debe a que en Alta Córdoba, en el estadio de Instituto, habrá un recital con la presentación de Chayanne.
* * * * *
Distintas experiencias tiene Unión, jugando en esta cancha de Sarmiento de Junín. Hubo dos triunfos en los últimos tiempos. Uno fue el del equipo de Munúa, cuando venció por 4 a 3. El último, fue con el Kily González, cuando Unión dio vuelta el resultado y ganó 2 a 1 con goles de Gamba (de penal) y Balboa. La última vez fue con derrota por la mínima diferencia, también con el Kily González y con un gran enojo del entrenador por la actuación del equipo. Pero además, Unión cayó derrotado en este estadio ante Gimnasia de Mendoza por la Copa Argentina y luego de esa actuación, el Kily quiso renunciar y fue “frenado” en esa ocasión por los integrantes de la subcomisión de fútbol tatengue.
* * * * *
Si nos remontamos en el tiempo a varios años atrás, muchos recuerdan que Unión jugó varios partidos en la cancha de Sarmiento cuando se produjo el ascenso a Primera en 1974 (tuvo la cancha suspendida un largo tiempo y, además, la fase final se disputó en estadios neutrales). Y esos recuerdos se proyectan también a 1983, cuando Unión se quedó en Primera división tras vencer a Quilmes en un partido decisivo por el descenso, ganándole por 1 a 0 con gol de Marcos Capocetti de penal luego de una infracción cometida a Carlos Mendoza. A ese equipo de Unión lo dirigía Alberto Violi y al de Quilmes, Roberto Domingo Rogel.
* * * * *
Volviendo al tema Angulo, la inhibición prohíbe a Unión utilizar ese cupo que dispone por la salida de Enzo Rubio, el lateral por derecha que se fue a jugar al exterior. El Tate tiene tiempo hasta el 10 de marzo y la sensación, más allá de la inhibición, fue siempre que no se iba a utilizar ese cupo de incorporación. En consecuencia, Unión tendrá que solucionar este tema para que no se bloquee su mercado de pases de invierno, cuando termine este Apertura y se reabra el libro de pases.