Desde las 17.15, con arbitraje de Daniel Zamora

Unión quiere levantar otro “pagaré” en Junín: Empezar a sumar fuera del 15 de Abril

Tras la muy necesaria victoria del domingo ante Aldosivi y con apenas 4 días de recuperación y preparación, el equipo de Madelón visita al Sarmiento del “Colo” Sava por la séptima fecha del Apertura. Braian Cuello sería titular en reemplazo de Fragapane y Fascendini viajó para ocupar un lugar en el banco de suplentes.