Unión quiere levantar otro “pagaré” en Junín: Empezar a sumar fuera del 15 de Abril
Tras la muy necesaria victoria del domingo ante Aldosivi y con apenas 4 días de recuperación y preparación, el equipo de Madelón visita al Sarmiento del “Colo” Sava por la séptima fecha del Apertura. Braian Cuello sería titular en reemplazo de Fragapane y Fascendini viajó para ocupar un lugar en el banco de suplentes.
Unión va a Junín en busca de otra alegría. Foto: Manuel Fabatía
“Este era EL partido que teníamos que ganar” confesó Madelón en la conferencia post partido del domingo, minutos después de consumar la victoria sobre Aldosivi de Mar del Plata con el gol de Tarragona promediando el segundo tiempo. Leo era consciente de que Unión necesitaba esos 3 puntos para empezar a enderezar el rumbo de un inicio de campaña irregular desde lo numérico y desde lo futbolístico.
Con esos 3 puntos, el tatengue se metió por primera vez en el año en zona de clasificación a playoffs, justo en el inicio de una semana clave y muy exigente con tres presentaciones en apenas 7 días incluyendo los traslados a Junín y a Córdoba, donde el domingo visitará a Instituto en el Kempes.
Cumplido el objetivo de ganar en un partido en el que no pudo repetir la buena actuación del partido anterior ante San Lorenzo, el equipo tatengue se presenta esta tarde en Junín con otra meta a cumplir, la de empezar a sumar en condición de visitante.
Hasta el momento, Unión disputó dos encuentros fuera del 15 de Abril en lo que va del 2026 y ambos terminaron con el mismo resultado: derrota con Lanús en el sur y caída frente a Central Córdoba en Santiago del Estero.
Con dos partidos “en la ruta” por delante, los de Madelón están obligados a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no perder el tren de los equipos que pelean por un lugar en la fase final del campeonato.
De cara a este cotejo que será controlado por Daniel Zamora, el propio Madelón reveló el domingo por la noche que el foco del trabajo de su cuerpo técnico estaría mucho más enfocado a la recuperación de los futbolistas, con especial atención en el descanso y la alimentación.
Los 23 jugadores que viajaron a Junín para enfrentar al verde. Crédito: Prensa Unión.
Así las cosas, fueron pocos los movimientos que pudieron hacerse en casa Unión antes de que el grupo de jugadores emprendiera este miércoles el traslado hacia la localidad bonaerense donde se presentará desde las 17.15.
De dichos ensayos surge una certeza y se plantea una incógnita. Recuperado de la lesión, Valentín Fascendini forma parte de la delegación y ocupará un lugar en el banco de los suplentes.
La novedad está en la formación inicial, donde el ingreso de Braian Cuello en el complemento del partido contra el tiburón le abre a Madelón la posibilidad de incluirlo desde el arranque en reemplazo de un Fragapane que sigue sin cumplir con las expectativas del entrenador. En caso de confirmarse, Cuello haría su debut como titular con la camiseta de Unión, siendo esta la única variante.
Mansilla; Vargas, Maizon, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Mauro, Profini y Cuello; Estigarribia y Tarragona es la probable del tate para jugar en el Eva Perón, quedando la famosa “rotación” para la visita del domingo a la gloria cordobesa.
Inmediatamente después del encuentro, Unión volverá a la capital provincial para entrenar viernes y el sábado antes de emprender un nuevo traslado en este caso a la ciudad de Córdoba para esperar por Instituto. Ese partido por la octava fecha se jugará el domingo desde las 19.15 en el Mario Alberto Kempes dado que la gloria tiene ocupado su estadio por el recital de Ricardo Montaner.
En cuanto a la actualidad de Sarmiento, el equipo que dirige Facundo Sava viene realizando una campaña irregular en la que apenas pudo sumar 6 de los 18 puntos en juego.
La particularidad es que esas seis unidades llegaron producto de dos victorias en igual cantidad de partidos en su reducto, con triunfos ante Banfield en la segunda fecha y Atlético Tucumán en la cuarta. Precedido de dos derrotas consecutivas, el verde sabe que está obligado a ganar para meterse en la pelea por un lugar en playoffs.
De cara a este compromiso, el “Colorado” sabe que tiene una baja confirmada por la lesión del defensor Lucas Suárez, quien pidió el cambio y fue reemplazado durante el primer partido en la derrota con Estudiantes en La Plata. En dicha circunstancia, Yair Arismendi fue el elegido para ingresar y es una de las opciones para iniciar como titular el juego de esta tarde.
Más allá de la derrota, el resto del equipo no sufriría mayores modificaciones, sosteniendo a Burrai como arquero y a Cabrera, Orihuela e Insaurralde en la línea defensiva. En la mitad de la cancha, podrían sostener su lugar Contrera, Villalba, Zabala y Salle y en la ofensiva jugaría Diego Churín acompañado del ex Unión, Junior Marabel.
Una de las noticias que sorprendió al mundo rojiblanco en la jornada del miércoles fue la aparición del Club Atlético Unión en la lista de clubes inhibidos por la FIFA.
Si bien no trascendieron mayores detalles, la medida habría sido impulsada por el delantero ecuatoriano José Angulo, de pobre paso por Santa Fe en el primer semestre del año pasado y quien estaría reclamando por esta vía un atraso en el pago de la prima de su contrato.
El ecuatoriano Angulo inhibió a Unión. Solo jugó 2 partidos. Crédito: Prensa Unión
Con un cupo disponible y el libro de pases abierto hasta el 10 de marzo, Unión deberá resolver esta situación en caso de querer incorporar un futbolista más. Caso contrario, deberá encontrar una solución con el delantero y su entorno antes del mercado que dará comienzo en junio tras la disputa del Apertura.
Zunino, el árbitro en Córdoba
Más allá de lo que será la presentación de esta tarde en el Eva Perón, Unión ya sabe quién será el encargado de impartir justicia en el choque del próximo domingo por la octava fecha del Apertura y en el Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa. Este miércoles, Liga Profesional designó a Sebastián Zunino como juez principal del duelo entre Instituto y el equipo de Madelón.
El equipo arbitral estará compuesto por Walter Ferreyra y Federico García como asistentes 1 y 2 respectivamente, al tiempo que Jorge Etem será el cuárto hombre de negro entre los bancos de suplentes. El VAR estará a cargo del rafaelino Silvio Trucco con Miguel Savorani como asistente.