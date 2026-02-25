“Unión es un estilo de vida para mí y quiero irme de la mejor manera”

Fue un giro positivo, que debía darse y que, de alguna manera, empieza a acomodar un poco el cuadro de situación. Claudio Corvalán vuelve a sumarse a los trabajos con el plantel profesional de Unión y deja de correr a un costado de la cancha, marginado del resto. Lo mismo que le pasa a él, ocurre con Enzo Roldán. Pero en el caso de Corvalán – sin que esto vaya en detrimento de Roldán -, se trata de alguien que hace ocho años que está en el club, que logró ganarse con creces y justicia la cinta de capitán y fue (o es) un verdadero referente para todos, empezando por los más jóvenes.
Luego de tanto tiempo, Corvalán no merecía una partida deslucida de Unión. Tampoco merece irse mal de un club al que quiso y un escudo que defendió con uñas y dientes, poniendo el corazón en cada partido y siendo muchas veces la figura y el estandarte del equipo.
Leo Madelón tomó una decisión futbolística, eligiendo a otros protagonistas por encima de Corvalán. Cambió el esquema que venía usando el Kily González (la línea de cinco) y encontró un buen funcionamiento con línea de cuatro y con la aparición en el equipo de Fascendini, la consagración de Del Blanco marcando la punta izquierda, los buenos partidos de Ludueña y la revelación que fue la incorporación de Maizon Rodríguez para reemplazar la salida de Pardo.
Nadie duda que ha encontrado respuestas futbolísticas adecuadas sin tener a Corvalán como titular indiscutido, tal como pasaba con Cristian González. Lo que llamó la atención es que a Corvalán se lo fuera marginando progresivamente, hasta obligarlo a entrenar fuera del grupo, en soledad al principio y luego con la compañía de otros que siguieron su camino. Ahora la situación cambió y para bien.
El ex capitán, que empieza a “normalizar” su relación con el resto del plantel porque vuelve a estar incluido (aunque no hará fútbol por el momento), habló con Sol Play antes del partido que terminó en victoria del Tate ante Aldosivi.
* “Nos dieron la noticia que nos sumaremos al grupo, de a poquito, quizás sin tener mucha participación en lo que es fútbol y lo bueno es que iremos sumando ejercicios con la pelota, que eso es bueno para nosotros”.
* “Por el momento no seremos tenidos en cuenta para jugar, me parece, porque no vamos a hacer fútbol. Le agradecemos al cuerpo técnico porque, hasta ahora, solo participábamos de los videos y las charlas, pero no de los trabajos. Estoy contento porque podemos compartir con el plantel, por más que no hagamos fútbol”. De todos modos, el propio Madelón avisó luego del partido del domingo que “si es necesario lo convocaremos para algún partido”, dejando abierta la puerta para que tanto él como Roldán puedan volver a jugar.
"Entendí que fue una decisión deportiva"
* “Entendí que fue una decisión deportiva. Considero que por el club dí todo, siempre con respeto y poniendo al club en lo más alto. Muchas veces tomé las banderas en situaciones difíciles y haciéndome cargo de la situación. Por eso me dolió mucho lo que pasó y fue muy duro contarle a la familia, fue muy triste ese momento”.
* “Entiendo que en el fútbol hay ciclos que se terminan, luego pasó todo lo que pasó en el medio y ahora estoy acá, queriendo pertenecer otra vez porque lo primero es el club y el grupo. Si me toca irme, que sea de la mejor manera. Eso es lo que más me interesa”.
Leo Madelón nunca cortó el diálogo con Claudio Corvalán y el propio jugador reconoció que recibió las explicaciones del caso, por más que haya sido doloroso para él. Foto: Manuel Fabatía
* “Todos los finales son feos, a nadie le gusta. A mi me quedaba un año de contrato y hubiese preferido terminarlo adentro de la cancha. Vamos a ver qué pasa en este tiempo que se viene. En algún momento no entendí la decisión por algunas formas que no fueron buenas, pero luego sí. A Unión le voy a desear siempre lo mejor y apoyaré al máximo a los chicos adentro de la cancha”.
* “No quiero hablar de justicia o injusticia, son situaciones inesperadas y uno acciona como puede. No estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Si me equivoqué, no fue en contra de nadie ni para hacerle mal al club, todo lo contrario. Siempre traté de ser lo más respetuoso posible con todos”.
"Soy hincha de Unión y seguiré empujando hacia adelante"
* “Es obvio que la pasé mal, duele y no es lindo entrenar solo. Son situaciones por las cuáles no estaba enojado, pero sí estaba triste. Estas cosas pasan en el fútbol, pero no debieran pasar. En ocho años, Unión siempre me dio trabajo y un lugar. Unión es un estilo de vida para mí y para mi familia. Es difícil encontrar un club así, soy hincha de Unión y vamos a seguir empujando hacia adelante”.
* “El primer semestre del año pasado fue malo y en el segundo no tuve la revancha que deseaba porque no pude jugar. Yo me veía venir esta decisión que se tomó y que no me iban a tener en cuenta. Iba a ser difícil encontrar una salida limpia. Cuando te llega el momento, es difícil asimilarlo”.
* “No estoy dolido con Leo Madelón, si optó por otro jugador me parece bárbaro, está en su derecho y hay que acatar órdenes. Si él consideró que hay otros jugadores que está mejor, lo entiendo perfectamente. He hablado mucho con Leo, no tengo reproches con él”.
* “Entrenar apartado es feo en cualquier parte. No tiene sentido, porque prácticamente es que te están echando del club. Y no lo digo por mí, hablo en general. Es muy finito el hilo, roza el respeto y podríamos charlar un montón de este tema en particular, porque ahora me tocó vivirlo en carne propia y sé que no es privativo de Unión”.
* “El fútbol es así, hay un montón de cosas que no están bien y que debieran cambiarse. Pero no lo digo por lo que me pasó a mi, lo hablo en general. Yo quiero que quede el mejor recuerdo de mí como persona. Daré todo por el club y lo defenderé a muerte desde el lado que me toque. Y en el final, quiero agradecer muchísimo a toda la gente que me ‘bancó’ en todo este proceso”.