Madelón: “Este era ÉL partido, si no lo ganabas te llenabas de preguntas”
Tras la trabajada pero merecida victoria de su equipo sobre el de Farré, el entrenador tatengue se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo. Destacó el ingreso de Díaz y habló de la seguidilla que se viene con rotación incluida. “Siento que vamos bien” dijo el DT en conferencia.
Madelón vivió con intensidad el partido con Aldosivi. Foto: Manuel Fabatía
Minutos después de obtener su segunda victoria en lo que va de la temporada, y tras un breve análisis junto a su cuerpo técnico en el vestuario local del 15 de Abril, Leonardo Carol Madelón brindó su habitual conferencia de prensa para analizar a fondo la actuación de su equipo en el 1 a 0 sobre Aldosivi de Mar del Plata por la 6° fecha del Apertura de la Liga Profesional.
El DT rojiblanco valoró el esfuerzo de sus dirigidos y se mostró satisfecho con la producción colectiva. Además, dio detalles de cómo será la planificación en una semana súper exigente, con doble competencia y viajes a Junín y Córdoba incluidos.
En el inicio de la charla, y sobre lo sucedido ante el tiburón, Madelón comentó: “Fue un partido intenso, ellos sabían que tenían que controlar los costados y tienen buen recambio. Tácticamente están trabajados, no se le dieron resultados positivos porque también le ha pasado como a nosotros que por ahí no pudieron concretar. El fútbol argentino es súper difícil porque están todos parejos”:
Siguiendo por esta línea, y respecto de la dificultad que representó superar a Aldosivi, el entrenador tatengue insistió: “El que metía el gol por ahí ganaba pero me parece que generamos mucho, incluso después del gol tuvimos dos o tres mano a mano. En general no sufrimos tanto más allá de que ellos tuvieron alguna llegada de peligro pero no nos sometieron en ningún momento".
"Estoy contento, el equipo está bien" dijo Leo tras el triunfo. Foto: Manuel Fabatía
"Estoy contento, el equipo está bien y estamos ahí entre los ocho momentáneamente. Con esta victoria creo que valoras más el empate bueno del otro día con San Lorenzo. Sumar y crecer, esa es la idea”, agregó.
Respecto de la trascendencia que tenía para su equipo poder asegurar estos 3 puntos, Madelón manifestó que “hoy era “el” partido, porque si vos le ganabas a San Lorenzo y perdías hoy, te llenás de preguntas. Entonces para mí era el partido porque es un rival como nosotros, comprometido, que tiene un buen juego y que tiene un técnico que trabaja, que nos conoce y nos neutraliza".
"Entonces era el partido que nosotros necesitamos. Mañana entrenamos y ya nos olvidamos de este partido y en cuatro días ir a motivarse a una cancha como la de Junín que a veces es muy adversa porque cuesta el grado de motivación”.
En cuanto a lo que se viene en el exigente fixture que plantea el fútbol de Primera División en la Argentina, el DT de Unión explicó: “Desde el lunes vamos a hacer mucho hincapié en la psicología, el martes va a ser un día que vamos a estar más frescos y vamos a hablar mucho de la máxima concentración, de que no nos pase como nos pasó en Santiago, que no fuimos ese Unión que nos gusta”.
Volviendo a la evaluación de lo que mostró el equipo este domingo por la noche en el 15 de Abril, Madelón destacó: “Hoy vi cosas muy buenas, los chicos ante la necesidad también se equivocaron, Del Blanco tuvo un partidazo y sin embargo también tuvo errores. En lo general muy conforme porque los chicos dan todo, siempre damos todo y a veces te alcanza, a veces no te alcanza y a veces te sobra".
"Siento que vamos bien, hay que ir a enfrentar a un rival difícil, con Sava que maneja bien ese club y entender bien el partido. Vamos a plantearlo bien, si hay que hacer cambios, los vamos a hacer”, dijo Leo.
Consultado por el buen ingreso que tuvo Diego Armando Díaz en el tramo decisivo del encuentro, el técnico de Unión señaló: “Hoy no dudé, Díaz entró más tiempo que otras veces porque entendí que Estigarribia había bajado el rendimiento, estaba amonestado y en zona de riesgo de expulsión. Yo lo veo muy bien, mejorando mucho, comprendiendo mucho el juego".
Él se quiso quedar, nosotros quisimos que se quede y entre las dos partes nos estamos ayudando. Hay un equipo que arranca donde a lo mejor le toca a él comenzar el jueves, eso no lo sé. Hoy le vi muchas cosas que no las tenía como el pase al compañero. Antes por ahí trabajaba todo para él, era el gol de él, ese jugador del pueblo que hace todo y hace el gol", sumó sobre el DAD.
Otro de los temas que abordó Madelón en conferencia fue la situación de Corvalán y Roldán, quienes desde la semana pasada volvieron a sumarse al grupo en determinados trabajo de campo en Casa Unión. Sobre esto, Leo reveló: “Yo con Claudio tengo una relación sensacional siempre, lo quise llevar a otros clubes, lo traje acá. Habíamos hablado de que era un tema deportivo para que el club también puedan crecer los chicos y una salida de él podía ser posible".
"Hay un tema contractual que yo no soy dueño de dejar sin trabajo a una persona, yo le doy la decisión deportiva al dirigente y después ellos resolver. Tanto con él como con Roldán sucedió que están cerrando los libros de pases, siguen acá y entonces decidimos sumarlos. Tienen que empezar de nuevo, de cero, y eso no significa que nunca van a jugar", amplió Madelón sobre el tema.
"La realidad es que están atrasados porque estaban entrenando aparte, sin grupo, y entonces les va a faltar el ritmo pero no sé, por ahí los necesitas en algún partido y los tenés que usar, pero para eso los tengo que poner bien”, completó.
Lo que viene: Junín el jueves, Alta Córdoba el domingo
Metido nuevamente en lo que viene, el entrenador rojiblanco comenzó respondiendo sobre la realidad física de sus dirigidos: “Valentín Fascendini está prácticamente de alta, hizo casi todos los trabajos reducidos, pero eso el médico nos tiene que ordenar. Salvo Colazo, el resto están todos bien, van a hacer fútbol".
"A Mateo del Blanco que estaba cansado no lo saqué para cuidarlo, lo saqué porque creo que bajó el rendimiento en un par de jugadas donde él pierde, y como nadie tiene comprada la camiseta, yo tampoco se la regalo a nadie. Hizo un buen partido, por momentos muy bueno, pero por momentos era un partido álgido donde no te podías equivocar”, aclaró Leo.
Más adelante, y en cuanto a la planificación para los partidos con Sarmiento e Instituto, Madelón explicó: “En la intimidad nosotros hablamos con los médicos, nutricionistas y dirigentes, estamos viendo los kilometrajes, dónde vamos a comer después del partido, a qué hora vamos a llegar porque hay riesgo y eso lo estamos manejando".
Madelón adelantó que se viene la rotación. Foto: Manuel Fabatía.
"Rotación yo creo que tiene que haber, por ahí no vamos a cambiar el sistema táctico porque está cómodo el equipo pero hay que darle chance a los que se están preparando y esperando un lugar. Vamos a ver como van recuperándose día a día porque después de Junín jugás el domingo en Córdoba, después llegás de Córdoba y a los 3 o 4 días jugás con Talleres acá y después te despertás a la mañana y entrenás el domingo y el lunes viajas para Independiente, y venís a Independiente el martes y tenés a Boca”, comentó.
En el final, y sobre el poco tiempo de descanso entre partido y partido, el DT rojiblanco fue concluyente: “A mi me gusta esto de jugar cada 4 días, ¿a quién no le gusta?. Cuando jugás cada 20 días te enojás, porque durante 20 días no hay fútbol. Yo estoy contento, vivo de lo que me gusta, me apasiona mucho el fútbol, así que si son cada 4 días nos pondremos a prueba a ver cómo somos, si como un cuerpo técnico estamos listos para afrontar estos momentos”.