Leo valoró el triunfo ante Aldosivi

Madelón: “Este era ÉL partido, si no lo ganabas te llenabas de preguntas”

Tras la trabajada pero merecida victoria de su equipo sobre el de Farré, el entrenador tatengue se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo. Destacó el ingreso de Díaz y habló de la seguidilla que se viene con rotación incluida. “Siento que vamos bien” dijo el DT en conferencia.