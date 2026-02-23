#HOY:

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el triunfo de Unión sobre Aldosivi

El Tate y El Tiburón se enfrentaron en el Estadio 15 de Abril. El resultado fue de 1-0 en Santa Fe.

Ganó Unión con gol de Tarragona. Foto: Manuel FabatíaGanó Unión con gol de Tarragona. Foto: Manuel Fabatía
Unión ganó 1-0 contra San Lorenzo en el Estadio 15 de Abril, en un partido correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026.

El gol fue de Cristian Tarragona, que aprovechó un rebote en el área chica y rompió el empate.

El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de empatar 0-0 en Santa Fe, contra San Lorenzo.

El partido se jugó desde las 21.30hs en el Estadio 15 de Abril.

Así quedaron las posiciones

