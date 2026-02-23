Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el triunfo de Unión sobre Aldosivi

Unión ganó 1-0 contra San Lorenzo en el Estadio 15 de Abril, en un partido correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026.
Unión ganó 1-0 contra San Lorenzo en el Estadio 15 de Abril, en un partido correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026.
El gol fue de Cristian Tarragona, que aprovechó un rebote en el área chica y rompió el empate.
El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de empatar 0-0 en Santa Fe, contra San Lorenzo.
El partido se jugó desde las 21.30hs en el Estadio 15 de Abril.