Unión recibe a Aldosivi: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Unión busca tranquilidad en Santa Fe, donde recibirá a Aldosivi, por la Fecha 6 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. El Tate, que fue local, viene de empatar 1-1 contra San Lorenzo.
El equipo de Leonardo Carol Madelón viene siendo muy irregular y se encuentra 12vo en la tabla. Este domingo se enfrentará al Tiburón desde las 21:30hs en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe.
Después de Aldosivi, Unión casi no tendrá respiro: el jueves 17.15 visita a Sarmiento en Junín y el domingo 1° de marzo va a Alta Córdoba para jugar con Instituto. Madelón avisó que habrá rotación: hoy se juega también el ánimo del grupo.
En el ataque marplatense aparece Nicolás Cordero, ex Unión, como socio de Junior Arias. Aldosivi sabe que el 15 de Abril exige y presiona, pero también que en 2025 se llevó un triunfo clave en Santa Fe cuando llegaba de punto.
Entre semana, Aldosivi se despachó con una goleada ante San Miguel por Copa Argentina usando un equipo alternativo. La apuesta de Farré le salió redonda: cuidó piezas, vio buenos rendimientos de relevos y llega con aire para empezar a sumar de a tres.
La novedad puede estar en el banco: Menossi sumó minutos de fútbol en el amistoso con 9 de Julio y se acerca al nivel que pretende Madelón. En una seguidilla con rotación anunciada, su ingreso aparece como una carta para cambiar ritmo y juego.
Salvo el 4-0 a Gimnasia de Mendoza, a Unión le costó romper redes en el arranque: apenas un gol en los otros partidos (Tarragona en Lanús). En la semana, el foco fue claro: repetir lo bueno y que el gol deje de ser un visitante esporádico.
El Tiburón viene a Santa Fe buscando su primera victoria en el torneo y con interrogantes en los laterales: Enrique o González por derecha; Román o Lucas Rodríguez por izquierda. Farré probó variantes y definirá sobre la hora el armado de su defensa.
Formación de Aldosivi: Axel Werner; Guillermo Enrique o Rodrigo González, Nicolás Salazar, Joaquín Novillo, Fernando Román o Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero. DT: Guillermo Farré.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.
“Equipo que (casi) gana, no se toca”: Madelón sostendrá la base del último partido, apuntando a repetir rendimiento y ajustar la puntería. Sin Fascendini ni Colazo por lesión, el DT apuesta a un once que fue sólido, compacto y por momentos sometió al rival.
La AFA designó a Luis “Lobo” Medina como árbitro principal para Unión-Aldosivi. En el VAR estará Silvio Trucco. Lo acompañarán Lucas Pardo y Mariana Dure como asistentes, con Leandro Billanueva de cuarto árbitro y Gastón Suárez como AVAR.
El partido se juega este domingo 22 de febrero a las 21.30 en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe. Se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports. Unión busca enderezar el rumbo en casa antes de salir a la ruta con dos visitas en una semana.
Unión llega al domingo con el ruido de un arranque irregular y una deuda que se siente: reencontrarse con el gol y con la victoria. Desde las 21.30, en el 15 de Abril, recibe a Aldosivi por la fecha 6 del Apertura, en el inicio de una seguidilla exigente.