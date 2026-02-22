#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
En Vivo Torneo Apertura

Unión recibe a Aldosivi: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El equipo de Leonardo Carol Madelón viene siendo muy irregular y se encuentra 12vo en la tabla. Este domingo se enfrentará al Tiburón desde las 21:30hs en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe.

Unión-Aldosivi | Torneo Apertura Fecha 6 | Estadio 15 de Abril. Foto: Fernando NicolaUnión-Aldosivi | Torneo Apertura Fecha 6 | Estadio 15 de Abril. Foto: Fernando Nicola
Seguinos en
Por: 

Unión busca tranquilidad en Santa Fe, donde recibirá a Aldosivi, por la Fecha 6 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. El Tate, que fue local, viene de empatar 1-1 contra San Lorenzo.

Seguí el minuto a minuto

Domingo 22.02

21:20 Agenda apretada: la seguidilla ya empieza

Después de Aldosivi, Unión casi no tendrá respiro: el jueves 17.15 visita a Sarmiento en Junín y el domingo 1° de marzo va a Alta Córdoba para jugar con Instituto. Madelón avisó que habrá rotación: hoy se juega también el ánimo del grupo.

Seguinos en
Domingo 22.02

21:20 Un reencuentro con historia: Cordero vuelve al 15 de Abril

En el ataque marplatense aparece Nicolás Cordero, ex Unión, como socio de Junior Arias. Aldosivi sabe que el 15 de Abril exige y presiona, pero también que en 2025 se llevó un triunfo clave en Santa Fe cuando llegaba de punto.

Seguinos en
Domingo 22.02

21:19 Aldosivi se sacó la mochila en Copa Argentina

Entre semana, Aldosivi se despachó con una goleada ante San Miguel por Copa Argentina usando un equipo alternativo. La apuesta de Farré le salió redonda: cuidó piezas, vio buenos rendimientos de relevos y llega con aire para empezar a sumar de a tres.

Seguinos en
Domingo 22.02

21:19 Menossi, cada vez más cerca

La novedad puede estar en el banco: Menossi sumó minutos de fútbol en el amistoso con 9 de Julio y se acerca al nivel que pretende Madelón. En una seguidilla con rotación anunciada, su ingreso aparece como una carta para cambiar ritmo y juego.

Seguinos en
Domingo 22.02

21:19 El gol, la cuenta pendiente

Salvo el 4-0 a Gimnasia de Mendoza, a Unión le costó romper redes en el arranque: apenas un gol en los otros partidos (Tarragona en Lanús). En la semana, el foco fue claro: repetir lo bueno y que el gol deje de ser un visitante esporádico.

Seguinos en
Domingo 22.02

21:18 Aldosivi llega con dudas en el fondo

El Tiburón viene a Santa Fe buscando su primera victoria en el torneo y con interrogantes en los laterales: Enrique o González por derecha; Román o Lucas Rodríguez por izquierda. Farré probó variantes y definirá sobre la hora el armado de su defensa.

Formación de Aldosivi: Axel Werner; Guillermo Enrique o Rodrigo González, Nicolás Salazar, Joaquín Novillo, Fernando Román o Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero. DT: Guillermo Farré.

Seguinos en
Domingo 22.02

21:18 Formación de Unión

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.

Seguinos en
Domingo 22.02

21:18 Unión repite el equipo

“Equipo que (casi) gana, no se toca”: Madelón sostendrá la base del último partido, apuntando a repetir rendimiento y ajustar la puntería. Sin Fascendini ni Colazo por lesión, el DT apuesta a un once que fue sólido, compacto y por momentos sometió al rival.

Seguinos en
Domingo 22.02

21:18 Árbitro y VAR

La AFA designó a Luis “Lobo” Medina como árbitro principal para Unión-Aldosivi. En el VAR estará Silvio Trucco. Lo acompañarán Lucas Pardo y Mariana Dure como asistentes, con Leandro Billanueva de cuarto árbitro y Gastón Suárez como AVAR.

Seguinos en
Domingo 22.02

21:18 Hora, TV y estadio

El partido se juega este domingo 22 de febrero a las 21.30 en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe. Se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports. Unión busca enderezar el rumbo en casa antes de salir a la ruta con dos visitas en una semana.

Seguinos en
Domingo 22.02

21:18 Noche para volver a creer

Unión llega al domingo con el ruido de un arranque irregular y una deuda que se siente: reencontrarse con el gol y con la victoria. Desde las 21.30, en el 15 de Abril, recibe a Aldosivi por la fecha 6 del Apertura, en el inicio de una seguidilla exigente.

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Unión
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Aldosivi

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro