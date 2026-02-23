Unión le ganó a Aldosivi y festejó

Entró una de las que no entraron el otro día gracias a “Tarra-gol”

Más allá de la carambola, todo lo hizo el punta: se tiró atrás, armó la jugada, fue a buscar y se metió de cabeza para hacer explotar al 15 de Abril. Tiene 7 goles en 25 partidos y se fue ovacionado en López y Planes.