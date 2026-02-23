El “5” fue figura junto con Tarragona

Profini y Ludueña, dos que crecen con partidos y confianza

La salida de “Caramelo” le abrió la puerta a uno en el medio y la lesión de Fascendini al otro en la cueva. Vienen de abajo, eran jugadores de recambio pero sin embargo no les tembló la titularidad.