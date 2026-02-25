El presidente rompió el silencio

Spahn defendió el paro de AFA, apuntó contra Racing por Nardoni y habló de los casos Corvalán y Martínez

Tras varias semanas sin realizar declaraciones públicas, el mandamás rojiblanco realizó un raid mediático en la jornada del martes donde compartió su postura respecto a la medida de fuerza que tomará el fútbol argentino en el segundo fin de semana de marzo. Además, se refirió al cobro del pase del mediocampista a Brasil, la continuidad de Corvalán y la imposibilidad de repatriar a “Caramelo”.