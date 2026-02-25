Spahn defendió el paro de AFA, apuntó contra Racing por Nardoni y habló de los casos Corvalán y Martínez
Tras varias semanas sin realizar declaraciones públicas, el mandamás rojiblanco realizó un raid mediático en la jornada del martes donde compartió su postura respecto a la medida de fuerza que tomará el fútbol argentino en el segundo fin de semana de marzo. Además, se refirió al cobro del pase del mediocampista a Brasil, la continuidad de Corvalán y la imposibilidad de repatriar a “Caramelo”.
Spahn tomó la palabra en la reunión del lunes. Foto: LPF.
Siendo partícipe de la reunión de dirigentes que tuvo lugar el lunes en Buenos Aires, la de Luis Spahn es una voz autorizada para hablar sobre la polémica determinación tomada por los representantes del fútbol a nivel nacional de ir a un paro de actividades entre el 5 y el 8 de marzo a modo de protesta por lo que, según entienden desde AFA, es una persecución política, judicial y mediática contra la conducción que encabeza Chiqui Tapia.
En este marco, el presidente de Unión fue uno de los pocos dirigentes que salió a brindar declaraciones públicas durante el martes, con entrevistas en medios locales pero también en señales de alcance nacional.
En todos los casos, el máximo dirigente rojiblanco se mostró a favor de la medida que se anunció, marcando que “todo esto tiene más un accionar político, hay una sensación que el interés pasa más por imponer las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) que por investigar. Se entiende que hay una persecución política de parte del gobierno nacional”.
Spahn respaldó con contundencia a Tapia y la dirigencia de AFA.
Siguiendo por esta línea, Spahn se mostró muy firme al señalar que “AFA es de los clubes y de los socios. Acá no hay evasión, en principio un pago a ARCA fuera de término. Vemos que se va tergiversando la información con el objetivo de dañar la imagen de la institución”.
Consultado sobre la figura del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el dirigente santafesino comentó que “analistas políticos dicen que la figura de Tapia es proyectable a la política nacional y eso, yo creo que puede molestar al gobierno nacional”.
Respecto de la decisión de parar el fútbol durante la segunda semana del próximo mes de marzo, Luis Spahn reveló que “nadie se opuso y algunos opinaron de tomar medidas más duras”.
Dejando de lado la coyuntura respecto de la medida de fuerza que adoptó el fútbol a nivel nacional, Spahn se refirió a varios temas que hacen a la actualidad económica y deportiva del Club Atlético Unión.
Una de esas cuestiones está relacionada a la venta de Juan Ignacio Nardoni, que fue transferido por Racing al Gremio de Brasil y donde la institución de la Avenida sigue esperando cobrar el dinero que le corresponde.
Sobre este caso particular, Spahn comentó; “Hablé el viernes con Diego (Milito) pidiéndole soluciones. Me encontré con que no estaba el tesorero y que a la reunión de AFA fueron el secretario y el vicepresidente”.
“Charlamos un largo rato y me dijeron que están muy mal económicamente. Les dije que no era una cuestión de voluntad. Es una obligación el pago”, añadió el dirigente, dejando claro un enojo para con la CD racinguista.
Unión sigue esperando cobrar su parte del pase de Nardoni.
Completando el panorama sobre Nardoni, el presidente de Unión manifestó: “Si el pase fue bruto, como se comenta, evidentemente tenemos la intención de cobrar, pero es probable que los gastos superen a la cuota”.
Siguiendo con la cuestión económica del club que preside, Spahn también hizo referencia al caso Zenón, otra oportunidad de mercado que Unión no pudo aprovechar por la indecisión de Boca y del propio jugador de concretar la transferencia: “Hubo ofertas de 12 o 15 millones y los clubes decidieron mejorar los contratos y las cláusulas de los jugadores a 22 y 25 y la realidad marca que hoy salen por una cifra inferior”.
Además, aclaró: “Si el contrato es bruto tenemos que hacernos cargo del 25% de los gastos, en U$S8.000.000 son más de U$S2.000.000».
El caso Corvalán
Otro de los temas que abordó Luis Spahn en las charlas con los medios, fue la situación del defensor y ex capitán del primer equipo, Claudio Corvalán. Sin ser tenido en cuenta por Madelón, el “Mugre” no pudo salir en este mercado de pases y sigue en Santa Fe entrenando de manera diferenciada.
Sobre lo ocurrido con el lateral izquierdo, el presidente del club señaló: “Me preocupa un poco. En su momento se había dialogado con el representante que el día que no tuviera alternativa de jugar iba a buscar otro rumbo. Finalmente, se quedó por el contrato vigente".
"Entendemos que el técnico manifestó claramente que no lo tiene dentro de su consideración. No compartimos la decisión que tomó, pero son decisiones personales”, agregó.
"No compartimos su decisión" dijo Spahn sobre Corvalán. Foto: Manuel Fabatía.
Analizando a fondo el caso, el máximo dirigente rojiblanco también apuntó contra el ex entrenador Cristian González, clave en la última renovación de Corvalán: “Por presión del Kily se le hicieron dos años de contrato. Esa presión que ejercía el Kily sobre los socios era muy difícil de contradecir".
"Kily había convencido a la parcialidad de que era una oportunidad para alcanzar logros más alto a nivel deportivo y bueno, se vio que salió último, y parecía un imposible ganar una elección y se ganó”, cerró.
En el final de la charla con LT9, Spahn abordó el caso Mauricio Martínez, con quien no se pudo lograr un acuerdo para que retorne a Santa Fe y terminó firmando con Sarmiento de Junín en condición de libre.
Sobre lo sucedido, el presidente de Unión explicó: “Lo de Mauricio Martínez fue una situación planificada por Rosario Central que en diciembre pedía 200.000 dólares para liberarlo, además de las pretensiones del jugador".
"Carolina (Cristinziano, vicepresidente de Central) había dicho que, si no aparecía una oferta sobre el cierre del libro de pases, podría quedar libre y el costo sería cero”. “En enero el monto bajó entre 200.000 y 100.000 dólares, pero no hubo acuerdo y finalmente se optó por Menossi”, agregó.