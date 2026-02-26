#HOY:

Unión visita a Sarmiento en el Eva Perón

El equipo de Leonardo Carol Madelón viene siendo muy irregular y se encuentra 8vo en la tabla. Este jueves se enfrentará al Verdolaga desde las 17:15hs en el Estadio Eva Perón.

Estadio Eva Perón, de Sarmiento de Junín. Foto: El LitoralEstadio Eva Perón, de Sarmiento de Junín. Foto: El Litoral
Unión vuelve a salir de Santa Fe, para visitar a Sarmiento, por la Fecha 7 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. El Tate, que fue local, viene de ganar 1-0 contra Aldosivi.

Seguí el minuto a minuto

Jueves 26.02

16:51 La previa de Unión-Sarmiento: lo que tenés que saber

Jueves 26.02

16:51 Historial reciente en Junín

Unión tuvo experiencias variadas en el Eva Perón: triunfos recordados como el 4-3 del ciclo Munúa y el 2-1 con el Kily González, pero también derrotas recientes. El desafío ahora es cortar la racha negativa como visitante en 2026.

Jueves 26.02

16:51 Spahn y la trama Nardoni

Luis Spahn explicó que del primer pago por la venta de Nardoni a Gremio, lo recibido apenas cubre gastos de la operación. Además, recordó que Unión debe percibir el 30% de los bonos por objetivos pactados en la transferencia.

Jueves 26.02

16:51 Angulo inhibió a Unión

En la semana se conoció la inhibición de FIFA contra Unión por una deuda con el ecuatoriano José Angulo. El delantero reclama un pago pendiente y el club deberá resolverlo si pretende utilizar el cupo abierto hasta el cierre del libro.

Jueves 26.02

16:51 La probable del Verdolaga

Sarmiento iría con Burrai; Cabrera, Orihuela, Insaurralde y Arismendi; Contrera, Villalba, Zabala y Salle; Diego Churín y Junior Marabel. El ingreso de Arismendi sería el cambio obligado por la lesión de Lucas Suárez.

Jueves 26.02

16:51 Sarmiento, fuerte en Junín

El equipo de Facundo Sava sumó sus únicas dos victorias del torneo como local, ante Banfield y Atlético Tucumán. Viene de caer ante Estudiantes y necesita puntos para acercarse a la zona de playoffs.

Jueves 26.02

16:51 Fascendini vuelve a la delegación

Recuperado de su lesión, Valentín Fascendini viajó con el plantel y ocuparía un lugar en el banco. Madelón optaría por sostener la base y dejar la rotación fuerte para el siguiente compromiso, también fuera de casa.

Jueves 26.02

16:50 La probable de Unión

Unión formaría con Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Cuello; Estigarribia y Tarragona. La novedad sería el ingreso de Brahian Cuello por Fragapane, en lo que sería su debut como titular.

Jueves 26.02

16:50 Daniel Zamora, juez del cruce

Daniel Zamora será el árbitro del encuentro. Lo acompañarán Adrián Delbarba y Damián Espinoza como asistentes, Gabriel Gutiérrez de cuarto árbitro, José Carreras en el VAR y Sebastián Bresba en el AVAR.

Jueves 26.02

16:50 Hora, TV y escenario en el Eva Perón

El partido se disputa en el estadio Eva Perón de Junín y corresponde a la séptima jornada del Apertura. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Unión afronta su segundo compromiso consecutivo como visitante.

Jueves 26.02

16:44 Unión, a levantar vuelo en Junín

Unión visita a Sarmiento en el estadio Eva Perón por la fecha 7 del Apertura. Llega tras vencer a Aldosivi y meterse en zona de clasificación, pero con una deuda pendiente: empezar a sumar fuera del 15 de Abril. En una semana exigente, el equipo de Madelón busca regularidad.

