Unión visita a Sarmiento en el Eva Perón

Unión vuelve a salir de Santa Fe, para visitar a Sarmiento, por la Fecha 7 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. El Tate, que fue local, viene de ganar 1-0 contra Aldosivi.
El equipo de Leonardo Carol Madelón viene siendo muy irregular y se encuentra 8vo en la tabla. Este jueves se enfrentará al Verdolaga desde las 17:15hs en el Estadio Eva Perón.
Unión tuvo experiencias variadas en el Eva Perón: triunfos recordados como el 4-3 del ciclo Munúa y el 2-1 con el Kily González, pero también derrotas recientes. El desafío ahora es cortar la racha negativa como visitante en 2026.
Luis Spahn explicó que del primer pago por la venta de Nardoni a Gremio, lo recibido apenas cubre gastos de la operación. Además, recordó que Unión debe percibir el 30% de los bonos por objetivos pactados en la transferencia.
En la semana se conoció la inhibición de FIFA contra Unión por una deuda con el ecuatoriano José Angulo. El delantero reclama un pago pendiente y el club deberá resolverlo si pretende utilizar el cupo abierto hasta el cierre del libro.
Sarmiento iría con Burrai; Cabrera, Orihuela, Insaurralde y Arismendi; Contrera, Villalba, Zabala y Salle; Diego Churín y Junior Marabel. El ingreso de Arismendi sería el cambio obligado por la lesión de Lucas Suárez.
El equipo de Facundo Sava sumó sus únicas dos victorias del torneo como local, ante Banfield y Atlético Tucumán. Viene de caer ante Estudiantes y necesita puntos para acercarse a la zona de playoffs.
Recuperado de su lesión, Valentín Fascendini viajó con el plantel y ocuparía un lugar en el banco. Madelón optaría por sostener la base y dejar la rotación fuerte para el siguiente compromiso, también fuera de casa.
Unión formaría con Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Cuello; Estigarribia y Tarragona. La novedad sería el ingreso de Brahian Cuello por Fragapane, en lo que sería su debut como titular.
Daniel Zamora será el árbitro del encuentro. Lo acompañarán Adrián Delbarba y Damián Espinoza como asistentes, Gabriel Gutiérrez de cuarto árbitro, José Carreras en el VAR y Sebastián Bresba en el AVAR.
El partido se disputa en el estadio Eva Perón de Junín y corresponde a la séptima jornada del Apertura. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Unión afronta su segundo compromiso consecutivo como visitante.
Unión visita a Sarmiento en el estadio Eva Perón por la fecha 7 del Apertura. Llega tras vencer a Aldosivi y meterse en zona de clasificación, pero con una deuda pendiente: empezar a sumar fuera del 15 de Abril. En una semana exigente, el equipo de Madelón busca regularidad.