Con poco descanso, visita a Instituto

A este Unión ganador se le cruza más de un obstáculo en Córdoba

Luego de un gran primer tiempo y una clara victoria en Junín, con un Profini que se “comió la cancha” pero que terminó tocado, Madelón agiliza todos los sentidos para poner el equipo que mejor pueda responder en la Docta.