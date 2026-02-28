A este Unión ganador se le cruza más de un obstáculo en Córdoba
Luego de un gran primer tiempo y una clara victoria en Junín, con un Profini que se “comió la cancha” pero que terminó tocado, Madelón agiliza todos los sentidos para poner el equipo que mejor pueda responder en la Docta.
El festejo de uno de los goles de Mauro Pittón en la goleada ante Instituto del año pasado. Fue un partido notable el de Unión en Alta Córdoba. Foto: Facundo Luque
La alegría de haber ganado y la muy buena actuación del equipo – sobre todo en el primer tiempo -, fueron motivantes para agilizar un necesario rápido descanso para llegar de la mejor manera al partido con Instituto, este domingo a las 19.15 en el Mario Alberto Kempes cordobés.
¿Qué le dejó a Unión el triunfo contra Sarmiento en el Eva Perón de Junín?, lo contó el capitán, Mauro Pittón, de los pocos que han jugado todos los minutos. “Nosotros fuimos a Junín a buscar los tres puntos, como también lo hicimos en Lanús y Santiago del Estero. En Lanús hicimos bien las cosas, pero en Santiago no. Por eso me alegra esto que logramos en Junín. Con Rafael Profini somos la rueda de auxilio de todos, tanto de los chicos de la defensa y también de los de ataque. En mi caso, me siento muy bien por la confianza que me da el grupo y también el entrenador”.
"Con San Lorenzo generamos más situaciones que con Sarmiento"
Justamente, Pittón referenció el poco tiempo entre un partido y otro. “Nosotros tenemos que priorizar el descanso en estos días, de trabajo no hay tiempo para nada. Tenemos confianza en lo que hacemos. En otros partidos no tuvimos fineza para definir y frente a Sarmiento se nos dio, como se nos había dado con Gimnasia de Mendoza. ¿Si con Sarmiento fue el mejor partido?, puede ser por lo del primer tiempo, pero yo rescato mucho el partido con San Lorenzo y creo que generamos más situaciones que con Sarmiento”.
Jugó todos los minutos hasta el partido con Sarmiento y Mauro Pittón cree que “el paso del tiempo es importante porque uno va aprendiendo cosas con la experiencia. Todo el grupo hace un despliegue físico importante y yo veo que hay mucha solidaridad de todos”.
El nivel de entendimiento con Profini es muy bueno. Le costará a Menossi – que todavía no entró – ganarse un lugar frente a este nivel del “pack” de volantes centrales. Y otro detalle que no pasa desapercibido: el gran nivel de Profini hizo que de a poco se deje de mencionar tanto a Mauricio Martínez, que tuvo una gran respuesta en el torneo pasado, se convirtió en uno de los mejores del equipo pero no se quedó y la actuación de Profini es tan buena como aquella de Mauricio Martínez en el último torneo.
A propósito de Profini, que se “comió la cancha” el jueves, la propia Liga Profesional lo mencionó como “el jugador de la fecha”, porque a su despliegue y capacidad de recuperación (sus puntos más fuertes), le sumó el hecho de haber tenido tres asistencias de gol y mucha precisión en el juego.
¿Dará el tiempo para que llegue Profini?
¿Jugará este domingo en el Kempes?, toda una incógnita. Madelón habló de “un golpe”, pero se fue tomándose la zona del aductor de su pierna izquierda y más allá de haber salido (fue una de las primeras modificaciones), habrá que esperar si llega con una respuesta física adecuada.
Madelón habló de cambios y seguramente los hará. Instituto le lleva una ventaja a Unión: dos días más de descanso. Unión jugó el jueves e Instituto lo hizo el martes. No deja de ser una ventaja a favor del equipo de Diego Flores, máxime en un fútbol tan físico y de tanta rigurosidad en ese aspecto del juego, donde Unión hace gala de una intensidad que muchas veces complica a los rivales.
La pregunta es: ¿por donde podrían venir los cambios? El técnico, por ejemplo, dijo a El Litoral luego de la victoria en Junín que “este es el momento de Juan Pablo”, haciendo referencia a las buenas actuaciones de Ludueña y al hecho que ya puede contar con Fascendini, recuperado del desgarro y que estuvo en el banco ante Sarmiento.
Hay algunos jugadores que pueden ser valorados por el técnico para “refrescar” la parte física. Dos claros ejemplos son los de Fragapane y Bruno Pittón, acostumbrados en otros momentos a ser titulares y que hoy no juegan. Posiblemente el máximo “problema” lo tenga con Profini, que viene de ser la gran figura en Junín. Allí, la alternativa si se busca un jugador de las mismas condiciones, es apuntar al pibe Giaccone, que fue el que ingresó – y cumplió – en lugar de Profini, siempre apuntando a mantener el esquema (4-4-2, con dos volantes de marca y dos más ofensivos por afuera).
Uno de los tres festejos en Junín. Ahora, otro viaje y para visitar a Instituto, un equipo que viene de empatar ante San Lorenzo de visitante y jugando bien. Foto: Julia Puccio
Arriba, no es difícil imaginar la continuidad de Tarragona y es muy probable que lo propio ocurra con Estigarribia, al que le está costando llegar al gol, pero que es un jugador que aporta lo suyo en otras cuestiones del juego, como ser el encargado de “pivotear” arriba, de bajar pelotas de cabeza y que sabe también aguantarla para luego descargar con Tarragona o alguno de los volantes que pueda llegar a posiciones ofensivas.
Haber ganado dos partidos seguidos le dio otro color a la campaña. Unión escaló al cuarto puesto y se puso a cuatro de la punta. El objetivo es estar dentro de los ocho y llegar de la mejor manera en estas 16 fechas que dura el torneo, para volver a intentarlo en la fase decisiva de play off. Ha quedado demostrado en los últimos dos torneos que hay que buscar el mejor final. Platense fue séptimo en la ronda clasificatoria y luego ganó el campeonato. Estudiantes entró octavo y gracias a varios resultados (uno de ellos, el empate de Unión ante Belgrano en Córdoba), consiguiendo luego el título en el Clausura.
Si algo bueno ha conseguido Unión, es una línea de juego y el entendimiento de un libreto claro de parte de su entrenador. El partido de este domingo en el Kempes ante Instituto será una verdadera prueba de resistencia y valor, con tan poco descanso, en una cancha amplia y frente a un rival que llegará más descansado.