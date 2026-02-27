Rodrigo Rosso: “Unión tiene un déficit operativo de unos 300 mil dólares por mes”
El tesorero de Unión tocó todos los temas con El Litoral en Junín: la situación de la inhibición de Angulo, el dinero de Nardoni y Balboa, la cuenta embargada y la necesidad imperiosa de vender por más de 3 millones de dólares por año.
Rodrigo Rosso, el tesorero de Unión, en el palco visitante del estadio Eva Perón en Junín, antes del partido con Sarmiento.
Enviado Especial a Junín- ¡Qué semanita la de Unión! Tres partidos en siete días, dos viajes, un lindo envión en la tabla que veremos si se puede acentuar este domingo en Córdoba y, a la vez, la salida a escena del presidente Spahn para defender la posición de la Afa frente a este llamado a indagatoria para Tapia y Toviggino por supuesta retención indebida de impuestos, además de la inhibición en Fifa por la deuda con el ecuatoriano José Angulo y la venta de Nardoni por parte de Racing, que significaría un ingreso casi nulo para el club en este primer pago realizado por Gremio de Porto Alegre.
En Junín, El Litoral tuvo un mano a mano con Rodrigo Rosso, el tesorero de la institución, quien habló con claridad sobre todos los temas que tienen que ver con la economía del club.
-Empecemos por el caso Angulo. ¿Por qué no se le pagó en término para evitar esta inhibición?
-Reconocemos que teníamos una deuda con el jugador cuando se fue del club, veníamos negociando y ofreciéndole formas de pago que no aceptó. Le pedimos plazo, porque atendimos otras necesidades que hubo en su momento. No nos quiso esperar, está en su derecho porque el club le debe y trabajaremos en los próximos días para levantar esa deuda.
-¿Es cierto que quiere cobrar en dólares y en Ecuador?
-Es muy complicado girar al exterior, hay que hacer como una especie de exportación, cumplir requisitos del Banco Central, no haber comprado dólar MEP, algo que en Unión hicimos en los últimos tiempos… En fin, no es sencillo.
-¿Se puede saber el monto?
-Alrededor de 90.000 dólares.
-Pasemos a Nardoni. ¿Es cierto, como dijo el presidente, que Unión no cobraría nada de este primer pago que le hizo Gremio a Racing?
-No tenemos información y por eso cursamos intimación a Racing para que nos mande los contratos para saber cómo fue la operación. Por ejemplo, en el caso Balboa, nos hicieron un pago de solo 46 millones de pesos que entró en el día de ayer. Nos dijeron que Balboa se vendió en 1 millón de dólares y que recién se pagó la primera cuota, pero queremos ver los contratos porque realmente no sabemos cómo se hizo. De Balboa, el 20 por ciento es nuestro y supuestamente se vendió en un millón de dólares. Queda pendiente la segunda cuota y, de ahí, supuestamente cobraremos 100 mil más. En total, serán 130 mil dólares para Unión.
-¿Por qué se baja tanto el monto neto que ingresa al club?
-Porque de ese “famoso” 26 al 28 por ciento de porcentaje al jugador e impuestos, se le suman los agentes que intervienen, los derechos de formación… En el caso Balboa, los gastos suman un 40 por ciento. Pero te repito: nosotros pedimos que nos muestren los contratos. Con relación a Portillo, por ejemplo, Talleres nos mostró el cotnrato de transferencia a River, tuvimos acceso y en base a esa información se estableció el mecanismo de pago de Talleres a Unión de acuerdo a los pagos de River.
-Vamos al caso Nardoni. Lo que se dice es que son 8 millones de dólares y 2 más en bonos por productividad, por el 80 por ciento.
-Por eso pedimos que nos muestren los contratos, para tener certeza de esto. Unión debe cobrar el 30 por ciento de todo, pero estas cifras son brutas y no netas. De la futura transferencia, Unión también tiene el 30. O sea, de todo lo que le entra a Racing, el 30 es de Unión. Pero la realidad es que no sabemos en cuánto se vendió, hay que ver cuánto se gastó y también los plazos. No podemos hacer ninguna especulación ni estimar el flujo de caja.
-Entonces, Unión estará lejos de cobrar 2,4 millones de dólares por el 30 por ciento de esos 8 millones…
-Esa cifra es en bruto, a lo que deben deducirse los impuestos y gastos.
-El año pasado, el presidente Spahn dijo en una nota con El Litoral en Belo Horizonte que había desechado el ofrecimiento de Racing de pagar fuera de término la suma de 1,5 millones de dólares por el 30 por ciento de Unión. ¿Creen que van a ganar con esta venta o no?
-Hay que ver si estamos en el orden de aquel 1,5 millones que Racing tenía el derecho, pagando en término, de quedarse con el 30 por ciento nuestro. En ese momento, se le había firmado una cláusula de salida de 22 millones de euros a Nardoni, estaba la posibilidad de ser convocado a la selección y salió campeón de la Sudamericana. Era el mejor momento para venderlo.
Juan Ignacio Nardoni cuando vestía la camiseta de Unión antes de pasar a Racing. Foto: Matías Nápoli
-¿Cierran los números en Unión?
-Nosotros tenemos un déficit operativo de 300 mil dólares mensuales y la única forma de cubrirlo es con ventas de jugadores. En los últimos mercados, no las tuvimos. Tenemos una estructura muy grande, en aumento, con mayor invesión en inferiores, fútbol femenino y Liga Nacional de Básquet.
-¿Por qué dio quebranto el último balance?
-Básicamente por eso, por los costos operativos de abrir el club. Por ejemplo, con la venta de Pardo a mitad de año no cubrimos lo invertido en el mercado de pases de invierno. Y en el de verano no hubo ventas… La realidad es que tenemos que vender entre 3 y 3,5 millones de dólares por año para salir derecho.
-¿Es imposible que Unión pueda ser un club con superávit si no mete una buena venta por año?
-Es la realidad de todos los clubes. Los derechos televisivos están estancados y lo único que te equilibra las finanzas es la venta de jugadores. La única manera de ser sustentable es apostando a las formativas y que aparezcan los chicos de abajo que tengan mercado de venta.
-Entonces, los números del fútbol tampoco cierran…
-El rubro fútbol es muy grande. Abrir el estadio sale 40 millones de pesos, pero también están los viajes, la inversión en la reserva e inferiores que hacen sus viajes como si fueran profesionales para descansar la noche previa, alimentarse bien y jugar los partidos, la nutrición que se le proporciona diariamente a los jugadores, etcétera. Pero si tomás como base la planilla de sueldos, solamente, la televisión cubre el 40 por ciento. El agujero financiero es cada vez más grande.
-¿Tienen alguna novedad respecto de la posibilidad de visitantes en Córdoba el domingo?
-No tenemos ninguna información
-¿Cómo está el tema de la cuenta embargada?
-Si supiera, jugaría al Quini… En noviembre, presentamos el acuerdo con Levinton (representante de Malcorra) y es un tema en el que estamos todas las partes interesadas en que se solucione. Los tiempos de la justicia no son los que uno desea. Ya hicimos todo lo que había que hacer y presentamos todo lo que había que presentar. En enero hasta pedimos la apertura de la feria y fue denegado. Por eso te vas encontrando con demoras que no estaban en los planes.
-¿Con Levinton hay arreglo?
-Se le estableció un plan de pago que él aceptó.
-¿Por qué pasó esto?, ¿era evitable?
-No puedo opinar porque no conozco mucho de contratos, no sé como fue la operación y me enteré de la situación cuando cayó el embargo al club.