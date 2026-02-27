Mano a mano

Rodrigo Rosso: “Unión tiene un déficit operativo de unos 300 mil dólares por mes”

El tesorero de Unión tocó todos los temas con El Litoral en Junín: la situación de la inhibición de Angulo, el dinero de Nardoni y Balboa, la cuenta embargada y la necesidad imperiosa de vender por más de 3 millones de dólares por año.