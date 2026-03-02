#HOY:

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el triunfo de Unión sobre Instituto

El Tate y la Gloria se enfrentaron en el estadio Mario Kempes. El resultado fue de 2 a 1 para el conjunto santafesino en Córdoba.

El Tate se trajo los tres puntos de Córdoba. Foto: Facundo Luque.El Tate se trajo los tres puntos de Córdoba. Foto: Facundo Luque.
Unión ganó 2-1 contra Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Apertura 2026.

Los goles fueron de Cristian Tarragona y Mateo del Blanco en el Tate. En tanto que Luca Raffaelli descontó para el local.

El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de ganar 3 a 1 ante Sarmiento en Junín. De esta manera, el conjunto santafesino quedó en la tercera posición de su zona.

Los goles de Unión

Así quedaron las posiciones

