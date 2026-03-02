El por qué Unión jugó con los mismos 11

Madelón y esos cambios que no hizo porque todos dijeron que querían jugar

Incluso, durante el partido hubo pocos retoques y obligados. Madelón se guardó dos modificaciones y lo explicó: “Ví en todo momento que estaban entendiendo el partido, por eso resolvió no hacer más cambios”.