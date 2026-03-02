Madelón y esos cambios que no hizo porque todos dijeron que querían jugar
Incluso, durante el partido hubo pocos retoques y obligados. Madelón se guardó dos modificaciones y lo explicó: “Ví en todo momento que estaban entendiendo el partido, por eso resolvió no hacer más cambios”.
Leo Madelón dialoga con el Chelo Estigarribia en un momento del segundo tiempo. Tanto a él como a Tarragona le preguntó varias veces si aguantaban hasta el final. Foto: Facundo Luque.
Leo Madelón abandonó esa postura tranquila del final de los partidos y se lo vio festejar con puños apretados y una alegría que excede a lo habitual. Es que no era un partido fácil, el tiempo de recuperación fue escaso y no hubo rotación ni nada que se le parezca. Jugaron todos los que vienen jugando como titulares, hasta el propio Profini, que se fue lesionado en cancha de Sarmiento de Junín, donde fue la gran figura de Unión y del partido.
“Nos encontramos dos equipos parejos, que veníamos bien. Nosotros no cambiamos el modelo, los muchachos hicieron un esfuerzo bárbaro, jugamos un poquito con los nervios y el apuro de ellos. Era algo que podíamos aprovechar y así fue”, dijo Madelón.
“En cuanto al recambio, les fui preguntando a todos cómo estaban y todos me dijeron que estaban bien. Incluso, en medio del partido les preguntaba y me decían que estaban bien. Los de adentro estaban bien, no es que los de afuera no me podían dar soluciones. Por eso, no quise tocar demasiado el equipo, ni siquiera en medio del partido”, señaló el entrenador rojiblanco, en alusión a los dos cambios que “se guardó” (hizo uno en cada una de las tres ventanas utilizadas).
"No hay que creerse nada"
“El grupo está bien, no podemos aflojar la dinámica de equipo que tenemos. No hay que creerse nada, venimos de buenos partidos e hicimos una buena diferencia en la tabla”, continuó diciendo el técnico ganador en el partido que se jugó en un Mario Alberto Kempes con tribunas con muchos claros.
Prematuramente, Unión se quedó sin la presencia de un jugador que es un titular indiscutido. Maizon Rodríguez, el defensor uruguayo, tuvo que abandonar el campo de juego en el primer tiempo y se produjo el regreso de Fascendini al equipo.
“Maizon está bien, tiene una entorsis de tobillo, pidió el cambio y creemos que la semana que viene, contra Independiente, va a estar bien. De todos modos, están Paz, Fascendini y también los que vienen de atrás, como Isla, Faccioli y Aimar, a los que estamos preparando”, señaló el entrenador, haciendo alusión a los nombres de una defensa que responde y que tiene ahora a un Juan Pablo Ludueña que se está ganando un lugar en el equipo.
Rafael Profini soportó los 90 minutos. No fue la figura como ante Sarmiento, pero tuvo un correcto partido en Córdoba. Fotos: Facundo Luque.
“Con Sarmiento tuvimos 5 o 6 situaciones y metimos 3. Con San Lorenzo fueron más y no pudimos meterla. Creemos que estamos en un proceso de efectividad que me pone muy bien y me da tranquilidad”, dijo Madelón. La eficacia fue uno de los grandes atributos para conseguir la victoria ante Instituto.
Sobre le futuro, dijo que “hay que ir rival por rival. Estamos sumando en partidos que aparecían complicados. El equipo está maduro, los jugadores dan todo y eso permite disfrutar. Hay que cuidar este momento como la copa de cristal, si la descuidás, se rompe. El que se la cree, está afuera”, señaló.
Respecto del fin de semana sin fútbol que se avecina por el paro de la Afa ante la orden de indagatoria para Claudio Tapia y Pablo Toviggino, Madelón dijo que “es positivo que no haya fútbol el fin de semana porque nos permitirá descansar. En definitiva, no se para tanto porque nosotros, en principio, jugaríamos el martes que viene en Avellaneda. Todo el staff, desde el cuerpo técnico hasta los médicos, los utileros, los cocineros, estamos bien, motivados todos y, en un equipo, cada pieza es fundamental”.
"Nuestro compromiso es dar todo adentro de la cancha"
Volviendo al partido con Instituto, agregó que “superamos a un buen equipo, nosotros nunca perdimos el orden y quizás ellos se desordenaron un poco y nosotros lo aprovechamos. En el final, nos trataron de acorralar pero no tuvieron muchas situaciones, salvo el tiro en el palo. Pero nosotros también tuvimos una que fue muy clara: el centro de Solari que no pudo darle precisión Estigarribia”.
En el final, se le preguntó por el mensaje que se le puede brindar al hincha y dijo que “nosotros damos todo adentro de la cancha y ese es el compromiso para con el hincha y con la institución. Dejamos todo por el escudo y tenemos que tener prudencia porque no hay lugar para equivocaciones en este fútbol argentino de hoy en día. Prudencia y paciencia es lo que siempre le inculco a los muchachos. El equipo está madurando y mis charlas son cada vez más cortas y más simples, porque están entendiendo el funcionamiento”, concluyó el DT rojiblanco.