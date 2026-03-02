Un vestuario feliz

El "asistidor" Palacios jugó otro buen partido; Maizon se dobló el tobillo

Se festejó y mucho la tercera victoria en una semana, algo que no pasaba (en tan poco tiempo) desde hacía 25 años, con el equipo que dirigía Nery Pumpido y que metió tres al hilo en ocho días. El próximo partido de Unión será también de visitante: no se juega con Talleres por el paro y el rival que viene es Independiente, en Avellaneda.