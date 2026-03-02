Acassuso, el sorpresivo líder que pisará el Brigadier López
El partido en el Cementerio de los Elefantes está programado para el sábado 14 de marzo desde la hora 20. Colón, que este sábado tenía que visitar a Chaco For Ever en Resistencia, espera por la reprogramación de esa jornada.
El paro general decretado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para este fin de semana modificó la agenda sabalera. En consecuencia, el equipo invicto de Ezequiel Medrán ahora le apunta directamente al sábado 14 de marzo, desde las 20, en el Cementerio de los Elefantes contra el equipo que es puntero con puntaje ideal de su zona y la sensación del ascenso en este inicio de temporada: Acassuso.
Como se sabe, hace algunos días la Asociación del Fútbol Argentino publicó un comunicado de prensa en el que informó que, en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada el lunes 23 de febrero y por decisión unánime de todos los presentes, los dirigentes solicitaron suspender la fecha 9 del Torneo Apertura 2026.
Medrán, DT de Colón. Foto: Fernando Nicola.
La misma estaba prevista desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo, "en repudio a la denuncia realizada por ARCA" contra la AFA. La medida también afecta al resto de las categorías del fútbol argentino.
De viajar al Chaco a jugar en casa...
Así las cosas, Colón “bajó” su reserva hotelera en Resistencia y enfoca al sábado 14 de marzo, ocasión en la que jugará nuevamente de local frente al sorpresivo líder, Acassuso.
“Tres partidos. Tres triunfos. Tres muestras de carácter. Acassuso es la gran sorpresa en el inicio del Nacional. Venía de vencer con autoridad a Chaco For Ever (2-0) y a Racing de Córdoba (3-0). Y para demostrar que no fue casualidad, el equipo se repuso de un 0-2 en la Isla Maciel y construyó un triunfazo para tener puntaje ideal y ser líder”, asegura el diario deportivo Olé.
Esta vez, Acassuso remontó para derrotar a San Telmo por 3 a 2 en el partido que disputaron en el estadio Osvaldo Baletto, por la tercera fecha de la Primera Nacional 2026. Los goleadores de la visita fueron el mediocampista Ramiro Reynoso, por duplicado, y el delantero David Escalante, que sentenció el triunfo a 10 minutos del final.
Con el triunfo, el equipo de San Isidro se mantiene liderando la zona A de la segunda categoría del fútbol argentino, con nueve puntos, mientras que el elenco que hace de local en la Isla Maciel es decimoquinto en el grupo, con una sola unidad.
El local había comenzado en ventaja a los tres minutos, con un centro al segundo palo para el volante Juan Ignacio Motroni, que cruzó su definición baja de volea para abrir el marcador.
En 12 minutos, un nuevo centro al segundo palo habilitó a Motroni, que esta vez bajó la pelota al área para la llegada del delantero Martín Batallini, que quedó mano a mano con el arquero Mariano Monllor y lo venció con un remate bajo.
Cuando iban 42 minutos llegó el descuento, con un centro al primer poste del mediocampista Agustín Hermoso, que habilitó el cabezazo certero de Reynoso, que puso la pelota contra el poste derecho del arquero Joaquín Enrico.
La visita pudo empatar de manera parcial en el primer minuto de descuento, cuando Reynoso se quedó con una pelota suelta en el borde del área y sacó un remate seco y bajo al primer palo.
Se viene Acassuso, la revelación
Ya en el segundo tiempo, cuando iban 34 minutos, el volante Jonathan Raccio aprovechó un despeje defectuoso de la defensa de San Telmo para abrir la pelota hacia la izquierda de cabeza, habilitando el disparo de primera de Escalante, que entró por el poste izquierdo de Enrico para el 3-2 final.
Escalante goleador. Foto: El Litoral
Sin dudas, un pequeño mimo luego de una semana difícil tras el fallecimiento de Pipo Marín, histórico directivo del club. “Emoción extra: el plantel recordó a Pipo Marín con parche en la camiseta, bandera y homenaje al histórico dirigente que nos dejó esta semana. Fútbol, memoria y carácter. Este Acassuso va por todo”, explican los sitios de ascenso.
Cuando el Quemero, próximo rival de Colón, logró el ascenso a la Primera Nacional, la emoción se apoderó de jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes: 79 años después, Acassuso volvía a la Primera Nacional.
Ese ascenso se construyó a lo largo de un Reducido muy competitivo. En su recorrido, Acassuso eliminó a Villa San Carlos por 1-0 en cuartos de final y luego empató 1-1 con Real Pilar, avanzando por ventaja deportiva.
Del otro lado, Deportivo Armenio había dejado en el camino a Deportivo Italiano (2-1 global) y a Argentino de Merlo, también beneficiado por la ventaja deportiva tras un empate en el acumulado.
Este ascenso se sumó al que ya había conseguido Ferrocarril Midland, campeón del Torneo Apertura y Clausura de la Primera B, completando así los movimientos más destacados de la categoría.
La historia reciente de Acassuso en el ascenso estuvo marcada por el esfuerzo y la resiliencia. El club de San Isidro transitó la Primera C y la Primera D, lejos de aquellos años en los que supo competir en la segunda categoría del fútbol argentino.
“El regreso a la Primera Nacional, 79 años después de su última participación, representa un logro deportivo y emocional enorme para la institución, sus hinchas y toda la comunidad del fútbol del ascenso”, publicaron cuando dio el golpe.