Próximo rival sabalero después del paro

Acassuso, el sorpresivo líder que pisará el Brigadier López

El partido en el Cementerio de los Elefantes está programado para el sábado 14 de marzo desde la hora 20. Colón, que este sábado tenía que visitar a Chaco For Ever en Resistencia, espera por la reprogramación de esa jornada.