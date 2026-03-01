Medrán y el penal fallado: “Nacho sintió que Alan estaba con confianza”

“El partido fue trabajado, bien trabajado. Tuvimos claridad en la intención del juego y en la manera de ir a buscar el resultado. Hoy el equipo trabajó muy bien el partido, porque nos hacen el gol y tuvimos cinco minutos donde nos costó hacer pie, pero tuvimos la capacidad de salir unidos de ese momento y sostenerlo hasta volver a meternos en partido. Me quedo con esa muestra de carácter, más allá del empate tuvimos la intención de ir a ganarlo”, dijo el DT sabalero.
“Hay situaciones que desgastan en lo emocional pero el equipo en todo momento mostró carácter permanente”, expresó respecto al penal y la lesión de Marcioni.
Mirá tambiénColón tuvo una solución de cuna
En cuanto a la decisión de quién tenía que patear el penal: “Tenemos dos designados y me gusta que tengan la libertad de elegir. Nacho sintió que Alan estaba con confianza, la tomó él y lo acompañamos, porque Alan es un goleador”.
Al mismo tiempo, Medrán, como ex arquero, elogió al golero rival: “Monetti apareció en momentos importantes del primer tiempo y les dio la posibilidad de sostener el cero”.
Y volvió a Colón: “Cuando podés preocuparte es cuando no creás situaciones. Hoy las creamos por dentro, por fuera, en transiciones. Obviamente tenemos que tener mejor eficacia. Buscamos ser un equipo confiable a la hora de competir. Fuimos sólidos, hicimos buenos recorridos en los ajustes y en la disputa. Hoy hicimos un gran esfuerzo y tuvimos tres situaciones claras, más allá del penal”.
Mirá también“De chiquito soñaba con un gol en esta cancha”
Pasaron tres fechas del nuevo Colón: “Estamos en plena construcción. Es un equipo nuevo, con tres partidos, y estamos en crecimiento. La gente reconoció el esfuerzo, acompañó en todo momento y quedó la sensación de que el equipo no dio nada por perdido. Vamos a seguir poniendo a punto lo físico y mejorando conexiones y sociedades, tanto en zona ofensiva como defensiva”.
Sin dudas, esta vez, hubo soluciones desde el banco: “Estoy muy conforme, los que entraron lo hicieron de muy buena manera y estuvieron comprometidos en todo momento”.
De yapa, una caricia de Medrán para el gol de Conrado Ibarra: “Viene trabajando muy bien, hizo una gran pretemporada y me pone contento que un jugador de la casa tenga minutos y convierta”. Eso sí, de cara al futuro, el DT de Colón aseguró: “Todo esto lindo que suena lo tenemos que transformar en triunfo”.