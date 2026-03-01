La jugada que pudo cambiar el trámite para Colón

Medrán y el penal fallado: “Nacho sintió que Alan estaba con confianza”

El entrenador sabalero explicó como se tomó la decisión acerca de quién se hacía cargo desde los doce pasos. Elogió a Ibarra, dijo que Monetti fue figura y que ahora (cuando toque) hay que volver a ganar.