Ibarra hizo el gol en el peor momento

Colón tuvo una solución de cuna

El primer tiempo fue favorable al equipo de Medrán, que falló un penal e hizo figura al arquero Monetti. En el complemento, Kabalín abrió el marcador para la visita, que jugaba mejor, pero Medrán metió los cambios y pudo empatarlo. Fue más Colón en el balance final, pero no le alcanzó más que para igualarlo.