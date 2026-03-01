Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras el empate de Colón con Ferro

Colón empató 1-1 con Ferro en Santa Fe, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2026.
Colón igualó 1-1 con Ferro en el Estadio Brigadier López, por la tercera fecha de la Primera Nacional 2026.
Colón empató 1-1 con Ferro en Santa Fe, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2026.
El gol del Sabalero fue de Ibarra. El de la visita de Kabalin.
El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite la categoría.