Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras el empate de Colón con Ferro

Colón igualó 1-1 con Ferro en el Estadio Brigadier López, por la tercera fecha de la Primera Nacional 2026.

Colón-Ferro | Primera Nacional - Torneo Nacional | Estadio Brigadier López - Cementerio de Elefantes. Foto: Carolina NiklisonColón-Ferro | Primera Nacional - Torneo Nacional | Estadio Brigadier López - Cementerio de Elefantes. Foto: Carolina Niklison
Por: 

Colón empató 1-1 con Ferro en Santa Fe, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2026.

El gol del Sabalero fue de Ibarra. El de la visita de Kabalin.

El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite la categoría.

Así quedó la tabla

Colón
Ezequiel Medrán
Primera Nacional
AFA

