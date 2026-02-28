#HOY:

Colón recibe a Ferro: seguí el minuto a minuto

El Sabalero enfrenta al Verdolaga este sábado desde las 20.30 en el Brigadier López, por la tercera fecha de la Zona A. Llega invicto tras empatar 0-0 con Central Norte en Salta. Se verá por LPF Play.

Un Cementerio repleto espera a Ferro. Foto: Fernando NicolaUn Cementerio repleto espera a Ferro. Foto: Fernando Nicola
Colón vuelve al Cementerio de los Elefantes con la agenda ya en modo torneo: después del 0-0 en Salta ante Central Norte, el equipo de Ezequiel Medrán recibe a Ferro en un cruce con historia y con puntos pesados en juego. Ambos llegan con 4 unidades y con la obligación de sostener el arranque.

Seguí el minuto a minuto

Sábado 28.02

19:14 Probable Ferro: Rondina llega con once definido

Ferro arriba a Santa Fe con un equipo que combina experiencia y oficio, con nombres de recorrido en la categoría. El Verdolaga sabe jugar este tipo de partidos y buscará que la noche sea incómoda desde el arranque.

Sábado 28.02

19:14 Probable Colón: la decisión pasa por el “10”

La base del equipo se mantiene, pero todo se ordena según la situación de Lago. Si no llega, Medrán tiene alternativas para sostener el esquema sin perder profundidad ni agresividad en los últimos metros.

Sábado 28.02

19:14 La terna arbitral

El encuentro será dirigido por Bruno Amiconi. La terna se completa con José Castelli y Erik Grunmann como asistentes, y Leandro Billanueva como cuarto árbitro.

Sábado 28.02

19:14 Cómo verlo: sigue el streaming por LPF Play

El partido se verá por LPF Play. Por ahora la plataforma se mantiene gratuita, aunque el aviso es claro: podría pasar a tener costo mensual a partir de la fecha 5, por lo que conviene chequear el acceso con anticipación.

Sábado 28.02

19:13 Hora y sede: Colón–Ferro, en el Brigadier

El Sabalero recibe a Ferro este sábado desde las 20.30 en el estadio Brigadier López, por la tercera fecha de la Zona A. Un cruce con historia que llega con puntos y confianza en juego.

Sábado 28.02

19:12 Medrán, con una duda clave: ¿llega Ignacio Lago?

El DT maneja una incógnita importante en la ofensiva. Ignacio Lago viene trabajando diferenciado y su presencia se definirá sobre el cierre, en función de cómo responda en las horas previas al partido.

Además de Lago, Colón está atento a la situación de Matías Godoy, que quedó bajo control por un golpe. El parte final del cuerpo médico y el último entrenamiento terminarán de definir el panorama.

Alan Bonansea mostró avances en su recuperación y está mucho más cerca de volver al once. En el cuerpo técnico lo siguen de cerca porque su presencia cambia el peso del ataque, especialmente en partidos cerrados.

Sábado 28.02

19:12 Se viene una noche grande en el Brigadier

En el club esperan otra vez un marco multitudinario. La localía volvió a sentirse desde el debut y el objetivo es que el Cementerio sea una ventaja real: presión, empuje y clima de Primera para un partido que puede ordenar la tabla temprano.

Sábado 28.02

19:12 Colón cambia el chip: llega Ferro y ya se juega “torneo”

Después del empate 0-0 ante Central Norte en Salta, Colón vuelve al Brigadier López para afrontar un partido que empieza a marcar el tono del arranque. En la fecha 3, recibe a Ferro con la idea clara de hacerse fuerte en casa y sostener la ambición de pelear arriba.

