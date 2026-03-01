La alegría del pibe Ibarra

“De chiquito soñaba con un gol en esta cancha”

El juvenil de las inferiores, de 22 años, marcó el tanto del empate a los dos minutos de haber ingresado al campo de juego. El año pasado debutó y este año parecía que arrancaba como titular. No pudo ser, pero fue clave en el empate ante Ferro.