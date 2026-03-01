Liga Argentina de Básquet

Colón se quedó con una victoria con sabor a permanencia en Mendoza

En un duelo de rivales directos, el sabalero derrotó como visitante a Huracán Las Heras por 84-78 y le sacó dos triunfos de diferencia en la lucha por evitar el descenso. Fernández y Feder Ponce se combinaron para 50 puntos en el ganador. El martes recibe a Fusión Riojana en el Otrino.