Liga Argentina de Básquet

Colón ganó un partido clave en Mendoza y sueña con la permanencia

El equipo de Spies derrotó a Rivadavia por 69 a 67 en el inicio de la gira por tierras cuyanas. Cortó una racha de seis derrotas en fila y amplió la distancia del último de la Conferencia Norte. Feder Ponce con 18 fue el máximo goleador del sabalero, que el sábado juega otro partido determinante ante Huracán Las Heras.