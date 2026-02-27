Colón ganó un partido clave en Mendoza y sueña con la permanencia

Colón festejó en su primer juego por Cuyo al imponerse 67-69 ante Rivadavia Básquet en la noche del jueves. Los sabaleros sumaron así su séptimo triunfo en la Liga Argentina, cortando una racha negativa que incluía 6 derrotas de manera consecutiva.
El equipo de Spies derrotó a Rivadavia por 69 a 67 en el inicio de la gira por tierras cuyanas. Cortó una racha de seis derrotas en fila y amplió la distancia del último de la Conferencia Norte. Feder Ponce con 18 fue el máximo goleador del sabalero, que el sábado juega otro partido determinante ante Huracán Las Heras.
En un duelo de necesitados, aunque con objetivos distintos, ambos equipos pisaron el parquet con la misma determinación. Sin embargo, fue Colón quien, desde el salto inicial, impuso condiciones y marcó la diferencia.
El conjunto santafesino respondió mejor tras el descanso y, con un parcial de 11-19, terminó de inclinar la balanza para que el Sabalero comenzara a adueñarse del juego y encaminar una victoria clave.
En los últimos diez, Rivadavia reaccionó y protagonizó un gran tramo final; con mayor intensidad y mejores decisiones, logró un 27-20 que sin embargo no alcanzó. La baja efectividad en triples (21%) terminó siendo determinante y le impidió al Naranja concretar la hazaña.
Destacaron Hans Feder Ponce (18 puntos y 7 rebotes) y Federico González (14 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias). En los locales lo hicieron Zondrick Garrett (15 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias) y Mateo Pérez (15 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias).
Los naranjas tendrán varios días de descanso y volverán a ser locales cuando reciban a Independiente BBC el próximo sábado 7 de marzo. Por su parte, Colón continuará su gira por la provincia y visitará el sábado a Huracán Las Heras en un partido decisivo en la lucha por la permanencia.
RIVADAVIA (M) 67: Simón Hunt-Ramírez 2, Mateo Pérez 15, Zondrick Garrett 15, Lorenzo Capponi 7, Thiago Funes 0 (FI) Tobías Cravero 7, Francisco Llanos 9, Tomás Raggiardo 0, José Tondini 5, Ignacio Floriani 7. DT: Sebastián Saborido.
COLÓN 69: Joaquín Fernández 9, Bautista Fernández 7, Germán González 14, Hans Feder Ponce 18, Juan Lozano 11 (FI) Andrés Jaimes 8, Franco Mierke 2, Santiago Costa 0. DT: Leandro Spies.
Parciales: 18-19, 29-30 y 40-49.
Árbitros: Raúl Lorenzo y Andrés Barbarini.
Cancha: Leopoldo Brozovik.