Juventud Unida inaugura su cancha ante Colón en una noche histórica en Candioti

La espera terminó. Después de mucho trabajo, sacrificio y una enorme cuota de compromiso dirigencial y social, Juventud Unida vivirá este viernes una de las noches más trascendentes de su historia deportiva e institucional.
Con servicio de bufet y un bono contribución de 3000 pesos, la institución invita a socios, hinchas y simpatizantes a ser parte de una jornada que quedará en la memoria del club.
Desde las 21, en el marco de la Liga Santafesina de Fútbol, el conjunto de Candioti recibirá la visita del histórico Colón en un encuentro que servirá para inaugurar oficialmente su nueva cancha.
El partido no será uno más. Más allá del carácter amistoso y de preparación, la jornada tendrá un significado especial para toda la comunidad del club y del pueblo.
La inauguración del campo de juego representa el fruto de años de esfuerzo, de reuniones interminables, de gestiones y de trabajo silencioso que hoy encuentra su recompensa en un espacio propio, pensado para el crecimiento deportivo y social de la institución.
Desde la dirigencia de Juventud Unida se hizo extensiva la invitación a todos los socios, hinchas y simpatizantes para que se acerquen a compartir un momento que promete ser inolvidable.
La expectativa es alta y se espera un gran marco de público que acompañe esta verdadera fiesta del fútbol regional. Para la ocasión habrá servicio de bufet y se cobrará un bono contribución de 3000 pesos, destinado a seguir fortaleciendo el proyecto institucional.
La presencia de Colón le otorga un brillo especial al evento. El conjunto sabalero, con su rica historia en el fútbol argentino, jerarquiza la inauguración y le da un marco de relevancia que enorgullece a la entidad anfitriona.
Para muchos vecinos y jóvenes futbolistas de la zona será una oportunidad única de ver de cerca a un club que es referencia en la provincia y en el país.
El encuentro también marcará el cierre de la intensa pretemporada que llevaron adelante ambos planteles.
En el caso de Juventud Unida, el cuerpo técnico encabezado por Martín Petitti trabajó con dedicación durante las últimas semanas, enfocándose tanto en la puesta a punto física como en la consolidación de una idea futbolística clara para afrontar los desafíos de la temporada.
Los entrenamientos se desarrollaron con gran compromiso por parte de los jugadores, muchos de ellos formados en el club, que ven en este nuevo escenario una motivación adicional para defender los colores con mayor sentido de pertenencia.
La inauguración de la cancha no sólo significa contar con un espacio propio, sino también reforzar la identidad de la institución y potenciar el trabajo formativo.
Por el lado de Colón, la conducción técnica estará a cargo de Fernando Nogara, quien también aprovechó la etapa preparatoria para ajustar detalles tácticos y evaluar variantes de cara a la competencia oficial.
El amistoso en Candioti será una buena medida para observar el rendimiento del equipo en un contexto diferente y ante un rival que buscará estar a la altura de semejante acontecimiento.
Ambos conjuntos entienden que más allá del resultado, el partido servirá para sumar minutos, rodaje y confianza. En ese sentido, el espectáculo promete intensidad y dinámica, con dos equipos que llegan con ritmo de trabajo y con ganas de mostrar lo ensayado durante la pretemporada.
Detrás de esta noche histórica hay nombres propios y un grupo humano que no bajó los brazos. La Comisión Directiva, encabezada por Fabián Gomila, fue la encargada de liderar el proyecto que hoy se cristaliza con la inauguración del campo de juego.
Junto a su equipo de trabajo, afrontaron desafíos económicos y organizativos, siempre con la convicción de que el crecimiento del club era posible.
La nueva cancha no es sólo un espacio para competir. Es un punto de encuentro para las familias, un lugar donde los chicos podrán entrenar y soñar, y un símbolo del progreso que puede lograrse cuando la comunidad se une detrás de un objetivo común.
Cada metro de terreno, cada mejora realizada y cada paso dado forman parte de una construcción colectiva que hoy abre sus puertas oficialmente.
Se espera que las tribunas y los alrededores del predio se llenen de camisetas, banderas y aplausos. El acompañamiento del público será, sin dudas, el mejor reconocimiento para quienes trabajaron incansablemente para hacer posible este presente. La invitación está hecha y el escenario listo.
Esta noche, cuando el árbitro marque el inicio del partido y la pelota comience a rodar, no sólo se jugará un amistoso de pretemporada.
Se pondrá en marcha un nuevo capítulo en la historia de Juventud Unida, con su casa propia como testigo y con la ilusión de seguir creciendo dentro de la Liga Santafesina de Fútbol. En Candioti, el fútbol será excusa y celebración al mismo tiempo.