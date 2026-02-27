Una obra de gran importancia

Juventud Unida inaugura su cancha ante Colón en una noche histórica en Candioti

El elenco de Candioti recibirá este viernes a las 21 al histórico Colón de Santa Fe en un partido amistoso que marcará la inauguración oficial de su nueva cancha. Con servicio de bufet y un bono contribución de 3000 pesos, la institución invita a socios, hinchas y simpatizantes a ser parte de una jornada que quedará en la memoria del club.