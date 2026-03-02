El Gobierno admite que no fue parte de la liberación de Nahuel Gallo y pide a la AFA que dé explicaciones
El emotivo regreso de Nahuel Gallo tras su detención en Venezuela genera interrogantes en el gobierno nacional por el rol que cumplió la Asociación del Fútbol Argentina en las gestiones diplomáticas involucradas para efectuar su regreso.
"No teníamos la información de una negociación de la AFA", dijo Monteoliva sobre el regreso de Gallo.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, habló por primera vez de la situación de Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo detenido más de un año en Venezuela, y dijo que “había una expectativa muy grande y esta madrugada vivimos un momento muy emotivo. Además bajó con el uniforme puesto. Fue todo muy gratificante”.
En declaraciones a Radio Rivadavia, la funcionaria precisó que el gobierno nacional trabajó “todos los días y en todos los frentes para la liberación de Nahuel”, pero aclaró que bajo la gestión del destituido Nicolás Maduro no existió “la intención de entregarnos a Nahuel”.
Nahuel Gallo volviendo a Argentina luego de su liberación.
En relación con el rol que tuvo la AFA, objetada por la Casa Rosada, dijo que “evidentemente hubo acuerdos y acercamientos” y admitió que no tenían en claro qué hoja de ruta tenía la entidad del deporte nacional, al afirmar que "no teníamos información de una negociación de AFA".
“Lo importante es que está acá y está entero. Es un proceso difícil”, afirmó. "Lo importante no es quién puso el avión, sino que Nahuel está en casa. El Estado argentino hizo las gestiones diplomáticas; tanto (Pablo) Quirno, yo, Patricia BUllrich)”, insistió.
Piden explicaciones
Por otro lado, el Gobierno no descarta avanzar judicialmente contra la AFA bajo la figura de supuesta “traición a la patria” por los vínculos de la asociación del fútbol con Venezuela, después de que se conociera que la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia participó de las negociaciones para traer a Argentina al gendarme Nahuel Gallo.
Nahuel Gallo regresa a la Argentina tras su detención durante 448 días en Venezuela.
Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales. El Gobierno quiere que la AFA explique sus vínculos con el régimen chavista. “Sabíamos que estában allá y estaban interfiriendo en las negociaciones. Vamos a tratar de responder la pregunta quién y de qué forma: ‘sedicion’, ‘traición a la patria’, ‘espionaje ilegal’”, especularon en el Gobierno.
La Casa Rosada señaló que una “organización no gubernamental no puede intervenir en un país con una dictadura narcoterrorista, arrogándose una función de cumplimiento públicos”.
Regreso esperado
El jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, fue quien encabezó el recibimiento institucional del cabo Nahuel Gallo, liberado tras 448 días de detención en Venezuela por orden del régimen de Nicolás Maduro. Pero más allá del protocolo, el encuentro tuvo un tono personal: Brilloni no saludaba solo a un subordinado; volvía a estrechar la mano de alguien a quien había tenido bajo su mando.
Nahuel Gallo en su llegada fue recibido por el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni.
“Fue realmente emocionante recibirlo después de tanto tiempo de angustia e incertidumbre”, confió el jefe de la fuerza en diálogo exclusivo con El Litoral. Y enseguida agregó un detalle que explica la carga emocional del momento: “Con Nahuel trabajamos juntos. Lo tuve en mi fuerza. Siempre fue un muchacho muy operativo, muy trabajador. Le tocó estar en zonas difíciles y jamás demostró temor”.
Ese pasado compartido convirtió el saludo en algo más que un acto formal. Cuando Gallo lo vio, recordó aquellos tiempos. “Cuando se estrechó en un abrazo conmigo, me dijo que se acordaba de esos destinos complicados”, relató Brilloni. El jefe describió la escena sin épica exagerada: un hombre cansado, pero entero.