Repercusiones de la repatriación

El Gobierno admite que no fue parte de la liberación de Nahuel Gallo y pide a la AFA que dé explicaciones

El emotivo regreso de Nahuel Gallo tras su detención en Venezuela genera interrogantes en el gobierno nacional por el rol que cumplió la Asociación del Fútbol Argentina en las gestiones diplomáticas involucradas para efectuar su regreso.