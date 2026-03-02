Liberación de Nahuel Gallo

"Sin lesiones visibles y con cansancio en su rostro", detalló el jefe de Gendarmería

Claudio Brilloni recibió a Nahuel Gallo y destacó su fortaleza física y emocional tras la detención en Venezuela. "Está ubicado en tiempo y espacio. Ahora se evalúa su condición fisíca y anímica", precisó el jefe.