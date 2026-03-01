Doble allanamiento y más de 1 kilo y medio de cocaína secuestrado en Santo Tomé

Dos domicilios separados por apenas unos metros en calle Tomás Lubary fueron el epicentro de un operativo que terminó con cuatro detenidos, millones de pesos incautados y más de 1 kilo y medio de cocaína fuera de circulación. La escena se desplegó en Santo Tomé bajo órdenes judiciales y con la lupa puesta en la venta barrial de drogas.
El caso fue trabajado por la Unidad Fiscal de Microtráfico del MPA y se enmarca dentro de los objetivos priorizados por la Fiscalía General.
La División Microtráfico de la Dirección General de Policía de Investigaciones (Región 1) ejecutó los allanamientos el 28 de febrero, por disposición del juez Sebastián Szeifert y con intervención del fiscal Arturo Haidar.
Las causas quedaron encuadradas en infracción a la Ley 23.737 por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En uno de los casos también se sumó la tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
Primer golpe: envoltorios y balanza
En la esquina de Tomás Lubary y Monteagudo, los agentes irrumpieron en una vivienda donde fueron aprehendidos tres hombres de 49, 39 y 25 años.
Una "piedra" de cocaína secuestrada. Foto: Gentileza
Durante la requisa secuestraron 12 envoltorios con cocaína (2,7 gramos), un trozo compacto de 6,6 gramos de la misma sustancia, nueve recortes de nylon con vestigios, una balanza de precisión con restos de polvo blanco, un desmorrugador con rastros de marihuana, cuatro celulares, dos netbooks y 116 mil pesos en efectivo.
El fiscal Haidar ordenó que los tres pasaran a revestir carácter de detenidos comunicados.
Segundo procedimiento: dinero, droga y un arma
A pocas cuadras, en Tomás Lubary al 3800, la escena fue de mayor magnitud. Allí quedó detenida una mujer de 30 años, sindicada como propietaria del inmueble. En el lugar también fue identificada en estado de libertad una joven de 24 años y un muchacho,de 23, con el que no se adoptaron medidas.
Importante secuestro de cocaína en Santo Tomé. Foto: Gentileza
El saldo del procedimiento impacta por volumen: 543 gramos de cocaína en un trozo compacto, 2.393 dosis fraccionadas con un peso total de 545 gramos, otros 514 envoltorios de nylon (257 gramos), recortes satinados para armado, 11 celulares, dos balanzas, dos DVR, dos cajas fuertes, un posnet y tres tablets.
En cuanto al dinero, la cifra superó los 9.623.500 pesos argentinos y 1.120 dólares. Además, se incautó un revólver calibre .32 corto cargado con siete municiones y una caja con 20 cartuchos intactos del mismo calibre.
Durante el procedimiento había dos menores en el domicilio, quienes fueron entregadas a su abuela paterna.
Un circuito bajo la lupa
La hipótesis de los investigadores apunta a un esquema de comercialización al menudeo con logística aceitada: fraccionamiento, medios de cobro electrónico y manejo de efectivo en paralelo. La presencia de balanzas, recortes y dispositivos electrónicos refuerza esa línea.
Con los detenidos ya a disposición de la Justicia y la droga secuestrada, la pesquisa continuará para determinar el alcance de la red y posibles conexiones.