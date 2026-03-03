¡Tiembla el ascenso!: en tres fechas se fueron dos DT y tambalea un tercero
Quilmes lo despidió a Alfredo Grelak y Racing de Córdoba hizo lo propio con Pablo Fornasari en Nueva Italia. En Mendoza, hay rumores acerca de la continuidad de Mariano Toedtli en el “Tomba”. Un caos, en menos de un mes.
Tolerancia cero, paciencia menos diez. Así vive el fútbol argentino su increíble “día a día”. Es figura de “silla eléctrica” con la que se compara a los bancos de los entrenadores parece reflotar por estas horas en el mundo del ascenso, donde Colón busca su retorno a la Primera División de la mano de Medrán.
Es que en apenas tres fechas de una temporada que terminará allá por el mes de noviembre ya se quedaron sin trabajo dos entrenadores y aparece un tercero con la soga al cuello. Bajo la lupa de Colón, se trata de dos “competidores directos” para pelear el ascenso: el cervecero y el “Tomba” mendocino.
Chau Grelak...¿Hola Gracián?
Alfredo Grelak dejó de ser el director técnico de Quilmes Atlético Club luego de la derrota ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Así terminó su segundo ciclo al frente del “Cervecero”, una etapa que había comenzado de la mano de la actual comisión directiva y que hoy concluye de manera prematura.
La decisión de interrumpir el vínculo fue tomada por el presidente del club, Carlos Giulanetti. Tras comunicarle la determinación, Grelak se despidió del plantel en un momento cargado de emoción. Entre lágrimas, el entrenador expresó: “Quilmes siempre va a ser mi casa”, antes de retirarse del predio. La práctica quedó momentáneamente a cargo de Fernando Pagés.
El principal apuntado para reemplazarlo es Leandro Gracián, quien fue contactado por el mánager Miguel Caneo y contaría con la recomendación de Claudio Tapia.
¿Gracián a Quilmes?. Foto: El Litoral
Más allá del resultado deportivo, el cambio de entrenador en menos de tres fechas deja expuesta a la conducción del club. Grelak no era un técnico heredado: fue una elección directa de esta comisión directiva desde el inicio de su gestión. Confiaron en él para conducir el proyecto deportivo y respaldaron su continuidad al asumir las riendas institucionales.
Sin embargo, la rápida salida refleja improvisación y falta de planificación. Si el ciclo recién comenzaba y el entrenador había sido ratificado como pieza clave del proyecto, ¿qué cambió en tan poco tiempo? ¿Hubo una evaluación real del armado del plantel y del contexto deportivo antes de tomar decisiones?
Miguel Caneo, encargado del área futbolística, participó en la contratación de Grelak y ahora encabeza la búsqueda de su reemplazante. En términos de gestión, la situación abre interrogantes sobre los criterios y la coherencia en la conducción deportiva.
La inestabilidad temprana no solo afecta al cuerpo técnico, sino también al plantel y al clima general del club. Quilmes necesita un rumbo claro y decisiones firmes, pero sobre todo sostenidas en el tiempo. Cambiar de entrenador a las pocas fechas puede ser un síntoma más profundo: la falta de un proyecto sólido.
Mientras se define la llegada de Gracián u otro sucesor, lo concreto es que el “Cervecero” vuelve a empezar. Y cuando los ciclos se interrumpen tan pronto, la responsabilidad ya no recae únicamente en el banco de suplentes, sino en los escritorios.
Por su parte, Racing de Córdoba despidió a Fornasari. La dirigencia del club de Nueva Italia decidió romper el vínculo con el entrenador. Un triunfo, un empate y una derrota el saldo del DT saliente en el Albiceleste.
La dirigencia encabezada por Manuel Pérez le puso fin a su ciclo tras apenas tres partidos al frente del plantel profesional. Atrás quedó aquella frase del técnico:
“Estamos diagramando un Racing con ambición”. Fornasari había llegado a finales de 2025. Se hizo cargo de la pretemporada y armó el equipo para la competencia oficial. Su ciclo fue breve. Dirigió solo tres encuentros: un triunfo, un empate y una derrota. Sumó cuatro puntos sobre nueve posibles.
Colón está invicto. Foto: Fernando Nicola
El club le comunicó la decisión en una reunión. Y, según trascendió, a la dirigencia no le convencía su identidad de juego. Tampoco conformaron los puntos obtenidos.
La 'Academia' había realizado una fuerte inversión en el último mercado de pases. Incorporó nombres de jerarquía como Ricardo Centurión, Pablo Rébola, Brian Olivera y Gaspar Iñiguez, con el objetivo de pelear arriba. Sin embargo, esos refuerzos todavía no se reflejan en resultados.
Debido al paro convocado por la Asociación del Fútbol Argentino, que dejó sin actividad el fin de semana que se avecina, el duelo ante San Telmo por la cuarta fecha fue postergado.
Racing volverá a jugar el domingo 15 de marzo a las 17. Será ante Almirante Brown, en el estadio Estadio Miguel Sancho. Allí buscará la recuperación. Y lo hará con nuevo entrenador.
El del "Tomba" en la cuerda floja
El que no fue despedido pero tambalea es el DT de Godoy Cruz que viene de igualar sin goles como local ante Deportivo Madryn: los hinchas explotaron de bronca, en un Feliciano Gambarte que fue un hervidero de principio a fin, por lo que el entrenador Mariano Toedtli está en la mira y su continuidad es una incógnita.
El DT no le encuentra el rumbo al equipo, que no solo no ha ganado, con tres empates consecutivos y una dolorosa eliminación de la Copa Argentina ante un equipo que jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos, sino que no juega a nada.
Además, la relación con los jugadores no es la mejor, algo que en los pasillos del club Godoy Cruz se sabe desde la pretemporada, y hoy quedó en evidencia en los parates para hidratarse, cuando el DT les daba indicaciones y sus futbolistas le retrucaban con claros gestos de reprobación.
En este clima, Mariano Toedtli decidió suspender la conferencia de prensa, de manera que no se pudo conocer su análisis sobre el partido ni sobre la delicada situación que vive el Tomba.
Ahora, Godoy Cruz tendrá dos semanas de trabajo, ya que la cuarta fecha fue suspendida por el paro de la AFA y recién volverá a jugar el 14 de marzo como local frente a Ferro Carril Oeste.
Las próximas horas serán cruciales para definir el futuro y saber si la dirigencia, que decidió apostar por un entrenador casi sin experiencia y sin renombre y no le ha salido bien, sostiene a Toedtli en el cargo o decide dar un volantazo para aprovechar al máximo las dos semanas que se vienen sin fútbol para cambiar el rumbo de un equipo que ha perdido la brújula.