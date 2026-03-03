Mientras Colón con Medrán está invicto

¡Tiembla el ascenso!: en tres fechas se fueron dos DT y tambalea un tercero

Quilmes lo despidió a Alfredo Grelak y Racing de Córdoba hizo lo propio con Pablo Fornasari en Nueva Italia. En Mendoza, hay rumores acerca de la continuidad de Mariano Toedtli en el “Tomba”. Un caos, en menos de un mes.