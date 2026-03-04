Cambio de abogado y nueva fecha: Tapia no declara el 5 y fue citado para el 12 de marzo

La causa que investiga a la AFA y a dirigentes de su cúpula sumó un cambio de agenda: la declaración indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia fue postergada y ya tiene nueva fecha.
La indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa que investiga presuntas irregularidades con aportes e impuestos fue postergada por un cambio de abogado. La nueva citación quedó fijada para el 12 de marzo.
La audiencia, prevista inicialmente para el jueves 5 de marzo, se reprogramó para el 12. El motivo fue un cambio en la representación legal del presidente de la AFA, una modificación que obligó a mover el cronograma.
La postergación llegó apenas un día después de un revés judicial: se había rechazado el planteo para suspender la indagatoria y se había mantenido la citación original. Con el cambio de defensa, el escenario se reordenó.
Tapia quedó ahora representado por Luis Fernando Charró, según se informó en el expediente. Ese recambio abrió la puerta al aplazamiento para permitir el reencuadre formal de la defensa.
El expediente tramita en el fuero Penal Económico y apunta a determinar presuntas irregularidades en retenciones impositivas y aportes de la seguridad social vinculados al fútbol argentino, en el período marzo de 2024 a septiembre de 2025.
La cifra bajo análisis supera los $19.353 millones. La citación a indagatoria fue dispuesta por el juez Diego Amarante el 19 de febrero y alcanzó también a Pablo Toviggino y a otros dirigentes con funciones en la estructura.
En el tramo inicial de la causa también se dispusieron restricciones para salir del país, con posteriores autorizaciones puntuales. En paralelo, el tema impactó en el clima político-deportivo y alimentó decisiones dirigenciales dentro del fútbol.
Con la nueva fecha fijada, el foco quedará puesto en el 12 de marzo, cuando Tapia deberá presentarse a declarar. El expediente avanza con citaciones encadenadas y expectativa por las definiciones procesales.
En simultáneo, el conflicto institucional se trasladó al calendario deportivo: la AFA ratificó un paro de actividad en repudio a la causa, en una pulseada que cruza tribunales, dirigencia y organización de competencias.