Causa AFA

Cambio de abogado y nueva fecha: Tapia no declara el 5 y fue citado para el 12 de marzo

La indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa que investiga presuntas irregularidades con aportes e impuestos fue postergada por un cambio de abogado. La nueva citación quedó fijada para el 12 de marzo.