Se confirmó el paro: la fecha 9 se jugará en mayo y quedó como antesala de los playoffs
En el predio de la AFA en Ezeiza, los dirigentes ratificaron el paro del fútbol argentino para este fin de semana. La fecha 9 del Apertura pasó al 3 de mayo y quedó como la última parada antes de los playoffs.
La reunión del Comité Ejecutivo se realizó en el predio de la AFA en Ezeiza.
La reunión del Comité Ejecutivo en el predio de la AFA, en Ezeiza, dejó una confirmación que impacta en toda la estructura del fútbol argentino: el paro se sostiene y no habrá actividad oficial durante el fin de semana previsto entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.
La decisión volvió a exponer la interna dirigencial. Puertas adentro hubo voces que empujaban por levantar la medida, pero se impuso la postura de mantener el freno como respuesta política e institucional a la denuncia de ARCA y a la investigación judicial que se abrió por presuntas irregularidades impositivas.
Por qué se sostiene el paro y qué investiga la causa
El trasfondo es una causa que indaga una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y retenciones de aportes previsionales, en el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por un monto que supera los 19 mil millones de pesos.
En ese expediente quedaron citadas autoridades del fútbol argentino, con el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino entre los principales nombres. También aparecen dirigentes con roles ejecutivos en la estructura de la AFA y la Liga Profesional.
Toviggino y Chiqui Tapia
En la conducción del fútbol argentino interpretan el avance del caso como un golpe directo a la organización. Ese diagnóstico fue el que empujó, a fines de febrero, la resolución de suspender toda la actividad de un fin de semana completo, incluyendo categorías de ascenso y formativas.
El nuevo calendario: cuándo se juega la fecha 9 y cómo quedan los playoffs
Con el paro ratificado, la Liga Profesional ya fijó la reprogramación de la fecha 9 del Torneo Apertura: se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo. No es un detalle menor: esa fecha quedó ubicada justo antes del inicio de los playoffs.
También quedó establecido el cronograma de las instancias finales. Los octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos de final se resolverán entre semana a partir del miércoles 13, las semifinales irán el fin de semana del domingo 17 y la final se disputará el domingo 24 de mayo, con sede a confirmar.
La reconfiguración comprime el tramo decisivo del campeonato y obliga a recalcular cargas, viajes y planificación deportiva. Para varios equipos, además, cambia el pulso emocional: mayo, que parecía lejos, ahora quedó marcado como un mes de definiciones en cadena.
La fecha 9 del Apertura fue reprogramada para el fin de semana del domingo 3 de mayo. Foto: Fernando Nicola
Por qué la fecha 9 pasó a ser decisiva
La etiqueta de “decisiva” no es un recurso: la fecha 9 será la última estación de fase regular antes de entrar a la etapa mata-mata. En un torneo corto, esa última jornada suele concentrar todo lo que quedó abierto: clasificados, cruces, puestos y urgencias.
Habrá equipos que lleguen a ese fin de semana con la calculadora en la mano y otros que lo afronten con una presión distinta: no se trata solo de entrar a los playoffs, sino de hacerlo mejor ubicado para cruzarse con un rival más accesible, o para definir en casa si el reglamento lo permite.
Además, el “salto” temporal genera un efecto raro en el calendario: entre marzo y mayo pueden cambiar realidades, rachas y hasta planteles por lesiones o decisiones del mercado. La fecha 9 quedó convertida en un borde, una línea de corte que definirá quién llega vivo al tramo final.
Los partidos que se postergaron y cuándo se iban a jugar
La suspensión abarca toda la programación prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. En el arranque estaban previstos Gimnasia (Mendoza) ante Defensa y Justicia como apertura del jueves, y el viernes un bloque fuerte con Barracas Central-Banfield, Platense-Estudiantes, Vélez-Newell’s, Unión-Talleres y Rosario Central-Tigre.
El sábado tenía una grilla cargada con Aldosivi-Independiente Rivadavia, Estudiantes (Río Cuarto)-Instituto en cruce interzonal, San Lorenzo-Independiente, Racing-Huracán y Belgrano-Sarmiento, en una jornada que reunía varios partidos de alto impacto para tablas y ánimo.
El domingo, en tanto, se completaba con Gimnasia-Argentinos, Lanús-Deportivo Riestra, Central Córdoba-Boca y River-Atlético Tucumán. Todos esos encuentros quedaron ahora corridos al fin de semana del 3 de mayo, en el mismo paquete reprogramado.
En ese marco, los clubes deberán reorganizar logística, reservas de estadios, operativos de seguridad y ventanas de descanso. El dato no es menor: mover una fecha completa en todas las categorías implica un dominó que toca a televisación, traslados y planificación de entrenamientos.