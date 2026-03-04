La NBA volvió a los años 90’s por un partido

En el calendario parecía un partido más, pero gracias a una gran idea, pasó a ser una noche histórica. La NBA, aunque fue por unas horas, volvió a la “época dorada” de los three-peats de los Bulls.
En una nostálgica noche, NBC transmitió el partido de San Antonio y Philadelphia con la estética que pudieron disfrutar los fanáticos de aquel entonces.
NBC se encargó de transmitir el encuentro entre San Antonio Spurs y Philadelphia 76ers con el equipamiento, estética y relator-comentarista de los años 90’s. El tridente de Doug Collins, Mike Fratello y Bob Costas volvió a presentar un partido después de años sin hacerlo.
Fue en homenaje a la temporada 95-96, que tuvo de todo un poco, además de ser el aniversario 50° de la liga.
Aquella campaña los Chicago Bulls rompieron el récord de victorias con un 72-10 que al día de hoy parece irreal, ganaron el primer título de su segundo triplete y Michael Jordan se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar cuatro MVPs de las Finales.
Se sumaron dos nuevas franquicias a la liga: los Toronto Raptors y los Vancouver Grizzlies.
Y como si fuera poco, Boston Celtics inauguró el ahora conocido TD Garden y Magic Johnson salió del retiro, jugó casi mitad de temporada con los Lakers y volvió a retirarse.
El duelo de Victor Wembanyama, el gigante de 2,27m y Tyrese Maxey, el “clon” de Harden, se disfrutó con el granulado y los gráficos de hace 30 años. Quienes se llevaron la victoria -y por paliza- fueron los del francés.
San Antonio le ganó 131 a 91 a Philadelphia. Wemby, por su parte, jugó la mitad del partido; 24 minutos en el banco y 24 sobre el parquet. Mientras él estuvo activo, Spurs ganó por 41, pero cuando él estuvo sentado, la franquicia texana ganó sólo por 1.
Wembanyama hizo sólo 10 puntos, agarró 8 rebotes y logró ¡6! tapas. Dato curioso: desde el parate por el All-Star, el pivot de los Spurs va 32 tapones… más que 9 franquicias.
Tyrese Maxey lideró a los Sixers con 21 puntos y 8 rebotes en 25 minutos. Pese a su esfuerzo, sufrió la falta de Embiid y George, cerrando con un 42% de campo y un duro -36 en la derrota.
No es mentira. Desde el regreso de NBA on NBC, cadena que no tenía los derechos televisivos de la liga hace décadas, que sus transmisiones pre, mid y post partido son virales en redes.
En este caso, la noche retro fue un éxito total. Con el regreso de "Roundball Rock", gráficos vintage y las voces clásicas, la nostalgia elevó la audiencia. El promedio de la temporada subió a 1.85M de espectadores, impulsado por este estilo noventoso que cautivó a los fans.
Hace años que la NBA usa lo retro como estrategia. Normalmente son camisetas de edición limitada o merchandising pero esta vez, fue innovador.
Pese a que no sea el mismo deporte ni país, LaLiga española de fútbol se está acercando a concretar una “Fecha retro”, donde los equipos tendrán que usar conjuntos históricos. Aunque no sería la primera vez que los clubes lanzan camisetas vintage, sí sería la primera vez que deben hacerlo todos.
Según informaron varios medios europeos, la consigna se extendería a la segunda división también. Además, habría jornada confirmada… sería la n°35, la del Clásico. Un Barcelona y Real Madrid como los viejos tiempos. Camisetas más brillosas y ¿holgadas?
En esa fecha, el Celta de Vigo, reconocido por su estilo retro en estos últimos años, se enfrentaría al Atlético Madrid del Cholo Simeone.
En línea con lo que ocurrió en la NBA, las transmisiones también se sumarían al estilo noventoso.