De campeón NBA a quarterback

Rajon Rondo y su inesperado desafío: competir en Flag Football rumbo a los Juegos Olímpicos 2028

El ex base campeón en la NBA se sumó a la escena del Flag Football, ya compite en ligas especializadas y proyecta integrar el seleccionado de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.