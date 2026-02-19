Un sueño albiceleste en modo arcade: llegó Beat the Champions, un juego con licencia AFA

Hay algo que no te lo puede dar ningún simulador, por más realista que sea. Ese cosquilleo de fichín, el sonido seco del botón, la ilusión de que con una jugada imposible podés torcer la historia. Beat the Champions aparece ahí: en la nostalgia que no envejece y en el deseo de un pibe que todavía patea en la esquina de su casa.
La demo ya está disponible en Steam y, en el fondo, es una declaración de identidad. Fútbol argentino, estética retro y una promesa que durante décadas sonó a imposible: un arcade con licencia oficial de la AFA y un desfile de estrellas de todas las épocas, como si la Selección fuera una galería jugable de recuerdos.
Un fichín albiceleste con poderes de animé
Beat the Championsno quiere ser “el FIFA argentino” ni corre esa carrera. Va por otro camino: el del arcade puro, el del “dale una más”, el de la jugada exagerada que te hace sonreír antes de preguntar cómo entró. Es fútbol con guiño a los clásicos de antes, con ritmo, con color y con una lógica propia.
El juego reúne figuras históricas y actuales de la Selección argentina en un formato retro.
Y ahí entra lo que lo vuelve especial: los poderes. Tiros que parecen salidos de Los Supercampeones, diagonales que rompen la física, recursos que premian la osadía. No se trata de copiar la realidad, sino de recrear esa fantasía que nos formó de chicos, cuando el Mundial era un póster y el joystick era un pasaporte.
El juego se planta sobre una idea potente: permitir jugar con futbolistas que hayan vestido la camiseta de la Selección argentina masculina. Un puente entre generaciones. Maradona y Messi en el mismo universo, Kempes y Batistuta en la misma conversación, el “Burrito” Ortega compartiendo escenario con el Dibu, Julián y Di María.
Una licencia que la industria local convirtió en bandera
En términos de industria, Beat the Champions llega con licencia oficial de AFA y detrás están Purple Tree y Whiteboard Games. No es un detalle decorativo. Es una puerta que casi nadie pudo abrir y que, de golpe, la abre un desarrollo argentino con ambición y con sello propio.
La propuesta incluye tiros especiales y mecánicas inspiradas en el estilo “fichín” de antes.
Hay algo simbólico en eso. Porque durante años, el videojuego de fútbol fue una promesa siempre importada, siempre ajena, siempre del otro lado del mundo. Esta vez la historia se escribe con acento local: el orgullo de lo propio, la idea de que se puede, la emoción de ver que lo albiceleste también se juega.
En la demo, el enfoque es claro: tutorial corto para aprender movimientos y tiros especiales, y un modo de partido rápido para medir sensaciones. El juego te suelta rápido a la cancha y te pide lo mismo que esos arcades de antes: reflejos, timing y un poco de fe.
Cómo probar la demo y por qué vale la pena
La demo puede descargarse desde Steam buscando el título “Beat the Champions” y agregándola a la biblioteca para instalarla como cualquier contenido disponible en la plataforma. En minutos estás adentro, con la pelota rodando y la sensación de estar jugando algo que no se parece a lo de siempre.
Lo más interesante es lo que deja flotando: la posibilidad de que el proyecto crezca con modos y contenidos más amplios, con torneos, ligas y un recorrido que acompañe la previa de un Mundial. Pero incluso en estado demo, el punto ya está marcado: existe un arcade de Selección, existe un juego que apuesta por el show.
Y, sobre todo, existe una oportunidad única que ni la mayor compañía de videojuegos pudo llevar a cabo en la historia: agarrar la nostalgia, mezclarla con la gloria y convertirla en un producto con licencia, identidad y emoción. Otra vez se escribe la historia albiceleste. Esta vez, con pixeles y con un poco más de magia.