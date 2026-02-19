El futuro del "Barba"

Eduardo Domínguez, el DT de la estrella sabalera, a un paso de un gigante de Brasil

Tras un exitoso ciclo en Estudiantes, el entrenador encamina su salida para negociar con el Atlético Mineiro. El nombre de Domínguez vuelve a los primeros planos mientras en Santa Fe se reactiva el recuerdo de su gesta con el Colón campeón.