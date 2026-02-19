#HOY:

Eduardo Domínguez, el DT de la estrella sabalera, a un paso de un gigante de Brasil

Tras un exitoso ciclo en Estudiantes, el entrenador encamina su salida para negociar con el Atlético Mineiro. El nombre de Domínguez vuelve a los primeros planos mientras en Santa Fe se reactiva el recuerdo de su gesta con el Colón campeón.

El fútbol argentino volvió a sacudirse con una noticia de impacto: Eduardo Domínguez encamina su salida de Estudiantes y aparece como candidato fuerte para dirigir Atlético Mineiro, que busca entrenador tras la rescisión de Jorge Sampaoli.

Para Santa Fe, el nombre tiene un peso especial. El “Barba” es el técnico del Colón campeón de la Copa de la Liga 2021, la noche que cambió para siempre la historia sabalera con la vuelta olímpica en San Juan.

Soccer Football - Argentine Primera Division - Torneo Clausura - Racing Club v Estudiantes de La Plata - Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago del Estero, Argentina - December 13, 2025 Estudiantes de La Plata coach Eduardo Dominguez REUTERS/Agustin MarcarianEstudiantes: Domínguez encamina su salida tras un ciclo con títulos en La Plata. Foto: Reuters

El DT del Colón campeón, otra vez en vidriera

En La Plata, Domínguez cierra un ciclo que dejó títulos y una identidad competitiva. El movimiento sorprende por el momento: Estudiantes tenía por delante una agenda intensa y el entrenador venía trabajando el arranque de temporada.

Del otro lado del mapa, Atlético Mineiro quedó en transición tras la salida de Sampaoli y analiza alternativas. En medios deportivos se instaló que Domínguez está entre los apuntados y que el contacto ya está en marcha.

Eduardo Domínguez este lunes por la noche en el 15 de Abril. Crédito: Manuel FabatíaEduardo Domínguez, el DT de la estrella sabalera, a un paso de un gigante de Brasil. Crédito: Manuel Fabatía

Brasil, el nuevo desafío y el eco en Santa Fe

Si se concreta, será un salto fuerte para el entrenador argentino: un gigante de Brasil, presión inmediata y la exigencia de resultados en un calendario apretado. Mineiro, además, atraviesa una etapa de reordenamiento tras cambiar de mando.

En Santa Fe, la noticia se lee con otro lente: el técnico que hizo campeón a Colón vuelve a quedar en el centro de la escena grande. Y, como cada vez que aparece su apellido, se reactivan recuerdos de aquel equipo serio, intenso y pragmático que construyó una estrella inolvidable.

