Lanús va por la gloria ante Flamengo en el primer duelo por la Recopa Sudamericana
Club Atlético Lanús iniciará este jueves la serie de Recopa Sudamericana ante Flamengo en el estadio Néstor Díaz Pérez. El campeón de la Sudamericana buscará hacerse fuerte en casa frente al ganador de la Libertadores, en un cruce que puede ampliar su historia internacional.
Recopa Sudamericana: el Granate abre la serie ante el poderoso Flamengo. Foto: Archivo
Lanús afrontará este jueves una de las noches más trascendentes de su historia reciente cuando reciba a Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Néstor Díaz Pérez y marcará el primer capítulo de una serie que puede ampliar el palmarés internacional del club del sur bonaerense.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega a esta instancia tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, logro que significó el primer título en la carrera del entrenador y el tercero internacional para el “Granate”, que acumula ocho conquistas oficiales en su historia.
Una serie que puede hacer historia
Lanús construyó su camino a la Recopa con una campaña sólida en el plano continental. En las instancias eliminatorias dejó atrás a Central Córdoba, Fluminense, Universidad de Chile y Atlético Mineiro, antes de levantar el trofeo en el estadio Defensores del Chaco, en Paraguay.
Será la segunda participación del conjunto del sur del conurbano bonaerense en esta competencia. La anterior fue en 2014, cuando cayó ante Atlético Mineiro por un global de 5-3.
Lanús construyó su camino a la Recopa con una campaña sólida en el plano continental.
Del otro lado estará un rival de jerarquía y experiencia internacional. El “Mengão”, campeón de la Copa Libertadores, llega tras una campaña de menor a mayor: superó con dificultades la fase de grupos, pero en los cruces eliminatorios eliminó a Internacional, Estudiantes y Racing. En la final se impuso 1-0 ante Palmeiras y obtuvo su cuarta Libertadores.
El conjunto brasileño buscará su segunda Recopa. Fue campeón en 2020 y perdió la edición 2023 ante Independiente del Valle en definición por penales.
El contexto extradeportivo y la confirmación oficial
La disputa del encuentro estuvo en duda por el paro general convocado por la CGT para este jueves, en coincidencia con el tratamiento legislativo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
Sin embargo, el presidente de Club Atlético Lanús, Nicolás Russo, llevó tranquilidad y confirmó que el partido se jugará con normalidad. “Es un partido internacional y el 95% de la venta ya está hecha”, aseguró. Además, remarcó que, en caso de suspensión, la Conmebol podría dar por perdido el encuentro al equipo argentino.
Lanús construyó su camino a la Recopa con una campaña sólida en el plano continental.
El principal inconveniente será la logística para los hinchas, ya que no habrá transporte público durante la jornada. También resta definir cómo se cubrirán algunas tareas operativas ante la medida de fuerza de UTEDyC, aunque el club trabaja en alternativas para garantizar el normal desarrollo del evento.
Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Everton Araujo; Lucas Paquetá, Giorgian De Arrascaeta, Everton; Pedro.
DT: Filipe Luis.
Con un plantel que, según su propio presidente, compite en desventaja económica frente al poderío brasileño —“10 a 1”, graficó Russo—, Lanús apuesta a la fortaleza colectiva y a la inteligencia táctica de su cuerpo técnico para dar el primer golpe en casa y empezar a soñar con una nueva estrella internacional.