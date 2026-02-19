Con la ilusión de empezar a bordar otra estrella

Lanús va por la gloria ante Flamengo en el primer duelo por la Recopa Sudamericana

Club Atlético Lanús iniciará este jueves la serie de Recopa Sudamericana ante Flamengo en el estadio Néstor Díaz Pérez. El campeón de la Sudamericana buscará hacerse fuerte en casa frente al ganador de la Libertadores, en un cruce que puede ampliar su historia internacional.